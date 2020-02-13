MasterChef Ekin engellilerle birlikte teraryum yaptı

Engellilerle keyifli ve yararlı bir gün geçiren ünlü isim, kursiyerlerle birlikte teraryum yaptı. Kimi annesi kimi kardeşi için bir teraryum yaptı.

Yayınlandığı günlerde en çok izlenme oranına sahip olan MasterChef Türkiye 'nin gerek başarısıyla gerekse kişiliğiyle en çok sevilen yarışmacılarından biri olan Ekin Eylem Ulaş, Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nı ziyaret etti. Ekin'e ziyaretinde Ziraat mühendisi/Organik Tarım Danışmanı Veteriner Teknikeri Merve Gülistan Aydın ve işadamı Adem Kodalak da eşlik etti. Yoğun bir ilgiyle karşılanan Ekin ve beraberindekiler eğitim verilen atölyelerini gezip kursiyerlerin çalışmalarını izledi. Misafirler ilk kez geldikleri Engelliler Sarayı'na hayran kaldıklarını belirtti. Ünlü isim daha sonra 20 kişilik öğrenci grubuyla birlikte son yıllarda ev dekorasyonunun en gözde ürünü haline gelen teraryum çalışması gerçekleştirdi. Kursiyerler, teraryumda hangi malzemelerin kullanıldığını, malzemelerin fanusun içine nasıl yerleştirildiği ve ne tarz bir dizayn ile kullanılabileceği hakkında bilgi de verdi.

Kimi annesi kimi de kardeşi için teraryum yaptı

Kendilerine gösterilen ilgiden memnun kaldıklarını söyleyen Ekin Eylem Ulaş, "Çocuklar bizi çok güzel karşıladılar. Hepsi çok tatlı ve yetenekliler. Aynı masada el birliğiyle teraryum yaptık. Çok güzel zaman geçirdik. Enerjilerini ve sevgilerini benimle paylaştıkları için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Merve Gülistan Aydın ise "Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda çocuklarla teraryum çalışması yaptık. Herkes sevdiği biri için bir teraryum yaptı. Kimi annesine kimi kardeşine kimi de kendine yaptı. Çok keyifli ve çok anlamlı bir gün geçirdik. Bu saray gerçekten bir saray" diye konuştu.