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MasterChef Ekin'in şef Somer Sivrioğlu'na "Yok hayatım" gafı kahkahaya boğdu

Final haftasına girilen MasterChef'te şef Somer Sivrioğlu'na yanlışlıkla "Yok hayatım" diye seslenen Ekin Eylem Ulaş, ekibi kahkahaya boğdu.

24.12.2019 15:23 | Son Güncelleme: 24.12.2019 16:04

TV8'in severek izlenen yarışması MasterChef 'de finale günler kaldı. Heyecanın giderek arttığı programda en son yarışmaya veda eden Batuhan'ın ardından final haftasının başlangıcında yarışmacıları zorlayan üç yemek yapıldı. Alican, Ekin, Cemre ve Güzide hafta boyunca 3'er yemek yapacak. İlk final gününün sonunda jüri üyelerinden en az puanı alan Ekin 49 puan ile ilk eleme adayı olarak belirlendi. Eleme potasına giden ilk isim olan Ekin'in, günün ikinci yemeğinin sunumu sırasında yaptığı gaf şaşkınlık yarattı.

"YOK HAYATIM" GAFI GÜLDÜRDÜ

Ana ürünün havyar olduğu, 'Venedik' ismini verdiği bir yemek yapan Ekin, tadım öncesi "Yemeğim hassas" diyerek, şeflerden ilk sırayı kendisine vermelerini istedi. Somer şefin sorusuna heyecanlanarak "Yok hayatım" diyen Ekin, stüdyodaki herkesi güldürdü.

"BUGÜN 'HAYATIM' DİYEN YARIN BAŞKA BİR ŞEY DER"

Ekin'in güldüren gafına Mehmet 'ten yorum gecikmedi. Şef Mehmet Yalçınkaya, "Somer Şefe diyorum ki; bu çocuklara bu kadar şefkatli olma. Bugün 'hayatım' diyen yarın başka bir şey der" esprisi sonrası stüdyo kahkaha tufanına sahne oldu.

FİNAL NE ZAMAN?

MasterChef, Çarşamba günü haricinde haftanın altı günü izleyenler karşısında olacak. Tüm hafta boyunca 3'er yemek ile final gününe azalarak giden yarışmacılar arasından Pazar günü MasterChef olacak aday belirlenecek.

MasterChef Ekin'in şef Somer Sivrioğlu'na

Türkiye, Şef, Magazin


HABER YORUMLARI (5)
RIFKI: Ekran başında ben utandım :) kanal değiştirdim.
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SAF: Arkadaşlar kazım ne oldu hayattamı.
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DAVAR: Kazım sanamı lazım
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SAKARYALI HATUN: Alican,kazanır umarım. :))))))
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İTALİANO: Yes Sinyorita.
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