MasterChef elenen isim kim oldu? MasterChef Türkiye ilk finalist kim?

Alican, Batuhan ve Ekin'in eleme potasına girdiği yarışmanın yayımlanan son bölümünde elenen isim belli oldu. O Ses Türkiye jüri üyeleri ile Acun'un konuk olduğu MasterChef'te Somer Şef, Siirt'e özgü bir yemek olan perde pilavının yapılmasını istedi. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı MasterChef elenen isim kim? MasterChef son bölüm izle...

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef'de Pazartesi akşamı final heyecanı yaşanacak. Toplamda 3 oyunun yer aldığı bölümde finalist belli olacak. Ancak 20 Aralık Cuma günü yayımlanan bölümde elemeye kalan Alican, Batuhan ve Ekin arasından yarışmaya veda eden iğsim netleşti. İlk olarak Alican, ikinci Batuhan ve son olarak da Ekin'in potaya girdiği haftanın sonunda yarışmaya veda eden isim Batuhan oldu.

EKİN İLK FİNALİST OLDU

Yarışmanın son günlerinde birbirinden başarılı üç Şef de yemeklerdeki en küçük ayrıntılara dikkat ediyor. Bu durum, son 5'e kalan MasterChef adaylarını zorluyor. Son eleme akşamında eleme potasında olan Alican, Batuhan ve Ekin'den perde pilavı yapmasını istedi. Yemeklerin yapım aşamasına 1 saat süre verilirken en lezzetli perde pilavını yapan isim Ekin oldu. Alican ise yemeği beğenilen ikinci yarışmacı oldu ve yarışmaya veda eden isim, izleyenlerin MasterChef'i kazanacağına kesin gözüyle baktığı, iddialı yarışmacı Batuhan olarak belirlendi.

Jüri üyeleri ince eleyip sık dokudu ve yemekleri iki kez tattı. Batuhan'ın elenmesine neden olan ayrıntı ise yemeğinin baharatının diğerlerine oranla fazla gelmesiydi. Ekin'in peerde pilavının hamuru kalın oldu, Alican'ın ki de az kızarmıştı.