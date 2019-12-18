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MasterChef Güzide Mertcan'ın lüks villasını satışa çıkardığı ortaya çıktı

7 milyon TL değerindeki villasıyla günlerce konuşulan MasterChef yarışmacısı Güzide Mertcan, lüks evini aylar önce satışa çıkardığı ortaya çıktı. Evini bir e ticaret sitesine yükleyen Mertcan'ın dekorasyonu ise dikkat çekti.

18.12.2019 15:34 | Son Güncelleme: 18.12.2019 15:47

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef ile tanınan Güzide Mertcan'ın günlerce konuşulan lüks villasını aylar önce satışa çıkardığı gün yüzüne çıktı. Mertcan'ın villası için istediği ücret ve evinin içi ise herkesi şaşkına çevirdi.

8,5 MİLYON TL İSTEDİ

Güzide Mertcan'ın bir siteye koyduğu satış reklamının Arapça yazılması dikkat çekti. Güzide'nin evi brüt 1000 metre kare net ise 650 metre kare. Alkent Gold Malikaneleri'nde bulunan evi için 8,5 milyon lira istedi. Güzide Mertcan'ın lüks evinin bulunduğu sitenin aylık aidatı ise 3 bin 500 TL.

10 ODA VE HELİKOPTER PİSTİ BULUNUYOR

Fenomen yarışmacı Güzide Mertcan'ın çocukları ve eşiyle yaşadığı evinde 10 adet oda bulunuyor. Mertcan yan tarafında helikopter pisti bile bulunan lüks evinin gündem olmasının ardından şu açıklamayı yapmıştı: "Öncelikle daha önceleri açıklama yapma gereği dahi duymadığım ve insanların itibar etmeyeceğini düşündüğüm, ben ve ailem hakkında çıkan asılsız ve bilgiler hakkında, "Sükut ikrardandır" sözünden yola çıkarak açıklama yapmam elzem bir hal almıştır."

MasterChef Güzide Mertcan'ın lüks villasını satışa çıkardığı ortaya çıktı

Türkiye, Magazin


HABER YORUMLARI (19)
ALİ:ben 45 yaşındayım alın teri ile para kazanıp mal mülk edinen insan hiç görmedim siz gördünüzmü .
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ADANALI MEHMET:KOCASI BİLİŞİM KONUSUNDA YETENEKLİ VE YURTDIŞI ODAKLI ÇALIŞIYORMUŞ. GAYET NORMAL PARA İÇİNDE YÜZMESİ. ASIL BOĞAZ KENARINDAKİ YAHUDİ ERMENİ SABETAYİST AİLELERİN KÖŞKLERİNE GÖZÜ DİKİN. ÜLKEYİ BİR AVUÇ BU KÖKLÜ AİLE YÖNETİYOR. İLİĞİNE KADAR SÖMÜRÜYORLAR. MÜBADELE YAPILDIĞINDA BU ÜLEKEYE GELEN BU AİLELERE PEŞKEŞ ÇEKİLEN KIYILARI ARAZİLERİ KONUŞUN.
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2 0
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F.:en bilinen otellerde çalıştım bu sosyetik aileler kadar suratsız insanlar görmedim. cimrilikten ölüyorlar.
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1 1
X:ÜLKEDE BİR SÜRÜ MİLYONLUK EV VAR GÜNLERDİR AYNI HABERİ VERİP DURUYORSUNUZ. İNSAF YA BOĞAZDAKİ YALILARDAN KORULARDAKİ KÖŞKLERDEN TUTUNDA BİLMEDİĞİMİZ BİRÇOK YERLERDE NE EVLER VAR ABARTILICAK BİŞEYDE GÖREMEDİM . . KENDİM 3 ODALI BİR EVDE KİRACIYIM AMA BENİ HİÇ İLGİLENDİRMEZ ONUN HANGİ SARAYDA YAŞADIĞI
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15 0
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ÜLKE GENELİ FAKİRLEŞİRKEN:bazılarının zenginliğinin sürekli artması eğitimli insanlar asgari ücrete çalışırken bunlar sürekli daha çok zenginleşiyor bu kadar genç yaşta normal yollarla hiç bir insan bu kadar çok zengin olamaz kimse masal anlatmasın
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20 4
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M OKSUZ:valla gardaş dogru konuşuyorsun sagolasın
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5 0
İSKENDER:zenginin malı züğürtlerin çenesini yorar aldırma kızım
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19 8
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MUHSİN:aşırı derecede erkeğe benziyor Allah affetsin bu nedir 10 milyonluk eve bu hiç yakışmamış auhahahaa
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9 24
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ZİYAA:Madem bu kadar zenginsin yarışma programlarında ne işin var hanımefendi? Allah''a havale ediyorum seni. . . Kısa çöp uzun çöpten hakkını alır elbette. . .
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7 18
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ES:yarışmaya katılma şartlarında durumu kötü olanlar katılsın diye bir madde mi var ?
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14 2
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