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MasterChef Güzide Mertcan, 7 milyon TL'lik villası ile olay oldu

MasterChef'in favori yarışmacılarından olan Güzide Mertcan, 7 milyon TL'lik lüks evi ile sosyal medyada gündem oldu.

29.11.2019 17:23 | Son Güncelleme: 29.11.2019 17:34

TV8'in en çok izlenen programı MasterChef'te büyük finale az bir süre kala yarışmanın favori isimlerinden biri olan Güzide Mertcan lüks eviyle sosyal medyada olay oldu.

LÜKS VİLLASI İLE SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNDE

Fenomen yemek yarışması MasterChef Türkiye'de büyük finale sadece haftalar kaldı. Her hafta bir yarışmacının veda ettiği Masterchef'te büyük başarı gösteren favori isimlerden biri de 31 yaşındaki Güzide Mertcan. Programda özellikle yaptığı tatlılarla şeflerin takdirini toplayan fenomen yarışmacı, eviyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

EVİNİN DEĞERİ 7 MİLYON TL

Evli ve 3 çocuk annesi olan Güzide Mertcan, İstanbulda lüks bir villada yaşıyor. Evinin fotoğraflarını da sık sık sosyal medya hesabından paylaşan Mertcan'ın evinin değeri 7 milyon TL.

GÜZİDE MERTCAN KİMDİR?

Asıl mesleği estetisyenlik olan Güzide Mertcan yarışmaya İstanbul'dan katıldı. Eğitimini Manisa ve İzmir'de tamamlayan Masterchef Güzide bu arada boş kalan zamanlarında ablasıyla birlikte tekstil işleriyle uğraştı.

Daha sonra Mustafa Mertcan ile evlenen Güzide 3 çocuk sahibi olunca iş hayatına biraz ara verdi. Daha sonra estetisyen olmaya karar veren Masterchef Güzide bu alanda çeşitli eğitimler aldı ve yeni mesleğini seçti.

Güzide Mertcan'ın yemek yapmaya olan aşkı hiç bitmedi özellikle çocukları için yaptığı birbirinden lezzetli yemekleri instagram hesabında paylaşan Güzide Mertcan kısa sürede takipçisi sayısını arttırdı.

Yarışmaya ilk katıldığında 21 bin takipçisi olan Güzide'nin Masterchef Türkiye sonrası takipçisi sayısı hatrı sayılır şekilde arttı. Sevilen yarışmacının şu an aktif 205 bin takipçisi var. Mertcan, Instagram hesabından takipçilerine seçtiği kombinlerle de stilistlik tüyoları da veriyor.

Favori yarışmacının eşi Mustafa Mertcan, DOF Robotic ismindeki şirketin sahibi. Mertcan'ın şirkeri İstanbul Esenyurt'ta bulunuyor.

MasterChef Güzide Mertcan, 7 milyon TL'lik villası ile olay oldu

masterchef türkiye, Magazin


HABER YORUMLARI (13)
AYHAN:bunlar hep zengin kesim bi tane durumu iyi olmıyan yok zaten getirmezler
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SERDAR:KADIN EVDE SIKILMIŞ BELLİ DEMEK HERŞEY PARA DEGİL BUNU 1 KEZ DAHA ANLADIK BU HABERLE
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AÇIKÇASI:ULA BUNLAR ZATEN ZENGİN. SADECE HERKES TANISIN BİLSİN İSTİYOLAR LEE
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SİVRİ:ben hep söylüyorum bu tür programlar kurmacadır beyinsiz bir milletolmasak zaten bugün bu durumlarda olmazdık
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HHH:İnsanları ne güzel kandırıyorlar :)
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ADSIZ CENGO:kazanmış almış kimseyi zerre ilgilendirmez kadın şuana kadar kimseye yukarıdan bakmadı kazancını ve maddi durumunu hiçbir zaman dile getirmedi bazı şovmenler bunu dile getirip kadını zora sokmaya çalışsa da hiçbir zaman çizgisini bozmadı HELAL OLSUN
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SİVRİ:ne kazaması be kim alın teriyle kazanır bunca parayı birde avukatı gibi korur senin gibiler yüzünden bu haldeyiz
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HAKİM:TÜRBANIN GETİRİLERİ OLMUŞ ANLAŞILAN
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HAKAN:bu para biriktirmenin formülü varda bizmi bilmiyoruz acaba helal olsun genç yaşta rahata kavuşmuş
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VEZIRR:HOS BIR KADIN HER SEY YAKISIR. .
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