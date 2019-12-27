MasterChef ilk yarı finalist kim oldu? MasterChef üçüncü eleme adayı kim oldu? MasterChef final haftasında oyunda kim kaç puan aldı?

MasterChef Türkiye izleyicilerinin merakla beklediği 26 Aralık 2019 bölümü yayınlandı. 26 Aralık 2019 bölümünde oynanan 3 oyunun ardından haftanın üçüncü eleme adayı ve yarı finale yükselen ilk yarışmacı belli olurken izleyiciler MasterChef 26 Aralık 2019 yeni bölümü beklemeye başladı. Peki yarı finale yükselen ilk yarışmacı ve haftanın üçüncü eleme adayı kim oldu?
MASTERCHEF İLK YARI FİNALİST KİM OLDU?
MasterChef Türkiye'de 4 isim arasından başarılı olarak yarı finale çıkmaya hak kazanan yarışmacı Cemre oldu.
MASTERCHEF ÜÇÜNCÜ ELEME ADAYI KİM OLDU?
MasterChef Türkiye'de üçüncü oyun sonrası Cemre 50 puan aldı, Güzide 49 puan aldı. Bu sonuçlarla Güzide eleme 3. Eleme adayı oldu.
MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
MasterChef final haftasında Ekin ve Alican'ın ardından Güzide 3. eleme adayı oldu.