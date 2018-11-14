MasterChef'in Fenomen Yarışmacısı Murat, Diskalifiye Oldu

TV8'de yayınlanan MasterChef Türkiye'nin 13 Kasım Salı akşamı yayınlanan bölümünde yarışmacı Murat Öztürk yaptığı garip davranışlarla şefleri çileden çıkardı. Uğur, Kerem ve Meltem'in eleme adayı olduğu son bölümde jüri radikal bir karar alarak yarışmanın en dikkat çeken ismi olan Murat'ı diskalifiye etti.

JÜRİ ÜYELERİNİ VE ARKADAŞLARINI ÇİLEDEN ÇIKARDI

MasterChef Türkiye'nin Salı akşamı ekrana gelen son bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Eleme potasının finalinde Uğur, Kerem ve Melten en iyi lazanyayı yapmak için mücadele etti. Ancak MasterChef Türkiye'de Murat, yarışmacı arkadaşlarını ve şefleri çileden çıkarttı. Stüdyonun üst kısmından sürekli bağıran ve garip hareketler yapan Murat, başta jüri olmak üzere herkesi sinirlendirdi. Murat Öztürk yaptığı hareketlerin ardından stüdyodan kovuldu. Ancak jürinin sabrını taşıran Murat için şok bir karar alındı.

MURAT DİSKALİFİYE EDİLDİ

MasterChef Türkiye'nin jürisi profesyonel şefler Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu, aralarında toplanarak Murat Öztürk'ü diskalifiye etme kararı aldı. Jüri üyeleri Murat kararıyla ilgili olarak yaptıkları açıklamada, şunları söylediler: "Bugün üzücü olaylar yaşadık. Aslında bunun geçmişi de var. Biz buraya tanıdığımız, bildiğimiz şefleri çağırdık. Ancak bugün yaşadıklarımız bizleri çileden çıkartacak noktaya getirdi. Konuklarımıza karşı tutumundan, dışarıda yemek yaparken misafirlerimize karşı olan tutumundan dolayı bu kararı aldık.

"SABRETTİK, DÜZELECEĞİNİ DÜŞÜNDÜK AMA OLMADI"

Oybirliğiyle bu kararı aldık. Murat'ın yaptıkları MasterChef Türkiye'yle bağdaşan hareketler değil. Bir süre buna sabrettik ve düzeleceğini düşündük. Ama olmadı."

SURVIVOR 2019'DA MI YARIŞACAK?

Murat Öztürk ilk olarak TV8'de yayınlanan 'Yemekteyiz' programına katılmış ve oradan da sunucu Onur Büyüktopçu tarafından kovulmuştu. MasterChef'e katılan Murat yaptığı hareketlerle yarışmanın en dikkat çeken ismi olmuştu. Murat Öztürk'ün Survivor 2019 Türkiye- Yunanistan'da yarışacağı iddia edilmişti.