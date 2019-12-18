MasterChef'in ünlü jürisi Somer Sivrioğlu, mor hırkasıyla sosyal medyada gündem oldu

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef'in ünlü jürilerinden Somer Sivrioğlu, son programda giydiği mor hırkasıyla sosyal medyada en çok konuşulanlardan biri oldu.

BİNLERCE BEĞENİ ALDI

MasterChef programının ünlü şefi Somer Sivrioğlu, mor hırkasıyla verdiği pozu sosyal medya hesabından da paylaştı. Instagram hesabında 623 bin takipçisi bulunan ünlü şefin söz konusu paylaşımı 55 binin üzerinde beğeni ve yüzlerce yorum aldı.

Somer Sivrioğlu'nun, paylaşıma yaptığı "Hırkayı ören abla, kör oldu." yorumu ise dikkat çekti.

İşte Somer Sivrioğlu'nun paylaşımı gelen yorumlardan bazıları:

- Hırkayı çok beğendim ama genelde tarzınız muhteşem şefim tek geçerim

- Çok kıskandım. Hemen aynısından ördüreceğim anneme

- Yasa çok sempatik çok şeker Somer şef mor ne kadar yakışmış ya

- Hırkanıza bayıldım şefim süper olmuş valla