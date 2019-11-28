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MasterChef jürisi Gary Rhodes, 59 yaşında hayatını kaybetti

İngiltere'de yayınlanan MasterChef programında jüri üyesi olan 59 yaşındaki ünlü şef Gary Rhodes, hayatını kaybetti. Ünlü şefin ailesi, ölüm haberini sosyal medya hesabından duyurdu.

28.11.2019 10:40 | Son Güncelleme: 28.11.2019 10:58

'deki MasterChef programında da jüri üyeliği yapan ünlü şef Gary Rhodes, Dubai'de hayatını kaybetti. Gary Rhodes'un ailesi acı haberi sosyal medyadan duyurdu.

ÖLÜM NEDENİ BİLİNMİYOR

Yapılan acı açıklamada "Rhodes ailesi harika bir eş, baba ve kardeş olan Gary Rhodes'un vefatını üzüntüyle duyuruyor." ifadeleri kullanıldı. ünlü şefin neden öldüğü ise henüz bilinmiyor. Ailesi tarafından yapılan paylaşımda da bu konuyla ilişkin bir açıklama yapılmadı.

DÖRT RESTORANI VAR

Dünyaca ünlü şef, Masterchef'in yanı sıra Hell's Kitchen ve Rhodes Around Britain programlarıyla da izleyenlerin karşısına çıkmıştı. Dubai'ye 2007 yılında yerleşen şefin, burada Rhodes 2010 ve Rhodes W1 adında iki restoran sahibiydi. Gary Rhodes, dünya çapında sahip olduğu dört restoranın başaşçılığını üstleniyordu, bu restoranlardan ikisi Dubai'dedir.

MasterChef jürisi Gary Rhodes, 59 yaşında hayatını kaybetti

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MÜSLÜMAN MÜTEAHHİT:allah rahmet eylkesin çok müslüman adamdı
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