MasterChef jürisi olan Danilo Zanna kimdir?

Eşi nedeniyle Türkiye'ye yerleşme kararı alan İtalyan damat Danilo Zanna, MasterChef'in yeni sezonunda Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya ile birlikte jüri koltuğunda oturacak. Danilo Zanna eşi, kariyeri, boyu ve hayatı haberimizde…

DANİLO ZANNA KİMDİR?

Zanna, 15 Nisan 1982 tarihinde İtalya'nın Prato kentinde dünyaya geldi. Ailesinin aşçılık yeteneğini sürdüren ekranların yeni ismi, bir süre sonra İtalyan mutfağında yetkinlik sahibi oldu.

'GÖRÜMCE' FİLMİNDE YER ADLI

Tuğçe Demirbilek ile tanışıp 2012 yılında nikah masasına oturduktan sonra Türkiye'ye yerleşme kararı veren Zanna, kendisine bir restoran açtı. Zahide Yetiş'in programında şeflik yapmaya başladı. Ardından Planet Mutfak kanalında 'İtalyan İşi' adında bir program sunmaya başladı. Bir dönem ATV ekranlarında yayımlanan Elin Oğlu programıyla izleyenle buluşuyordu. Programlarla kalmayıp dizi ve film sektörüne de adım atarak, 'Görümce' isimli sinema filminde yer aldı. Zanna çiftinin bir de oğlu bulunuyor.