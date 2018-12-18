Murat Özdemir'in İlk Vukuatı Hayvana İşkence Değil!

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 kanalında ekranlara gelen sunuculuğunuHazer Amani, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın yapmış olduğu MasterChef Türkiye programında yarışan Murat Özdemir, dün gece papağanıyla çektiği video ile gündeme bomba gibi düşmüştü. Büyüyen çığ gibi tepkiler üzerine göz altına alınan Murat Özdemir, Acun Ilıcalı'dan Haluk Levent'e kadar tüm sanat camiası ve hayvan severler kınadı.

ONUR BÜYÜKTOPÇU YAYINDAN KOVMUŞTU

"Master Chef" yarışmasıyla tanınan Murat Özdemir daha önce yine aynı kanalda yayınlanan "Yemekteyiz" adlı programda yarışmacı olarak yer almıştı. Saygısız hareketleri ve yersiz tavırlarıyla program sunucusu Onur Büyüktopçu'yu bile çileden çıkaran MasterChef Murat Özdemir, yayından kovuldu.

"BEN GELMEZSEM SEN BU YAYINI YAPAMAYACAKSIN"

Program esnasında sürekli Büyüktopçu'nun sözünü kesen Murat Özdemir defalarca uyarılmasına rağmen susmadı. "Program devam ediyor" diyen sunucuya "Ben gelmezsem bu programı yapamayacaksın" demesi bardağı taşıran son damla oldu.

CANLI YAYINDA BİLEĞİNİ KESTİ

Sosyal medya hesabından açtığı canlı yayında meyve bıçağıyla elini ve parmaklarını kesmeye başlayan MasterChef Murat Özdemir'in dehşete düşüren bu hali insanların tepkisini çekmişti.

"MASTERCHEF" PROGRAMINDAN DİSKALİFİYE EDİLDİ

Esas ününü sağlamış olduğu programda hareketleriyle hem program şeflerini hem de takım arkadaşlarını çileden çıkaran MasterChef Murat Özdemir, içinde bulunduğu takımları sabote etmeye başlayınca takım arkadaşları adeta isyan etti.

KÜFÜRLER SAVURDU

Programdan diskalifiye edildikten hemen sonraçektiği videoyla dikkat çeken Murat Özdemir, çektiği videoda takipçilerine küfürler yağdırmıştı.

ALIŞVERİŞ MERKEZİNİ BİRBİRİNE KATMIŞTI

Master Chef'ten diskalifiye edildikten sonra bir alışveriş merkezinde görüntülenen Murat Özdemir, orada da ortalığı birbirine katmıştı. Hareketleriyle görenleri hayrete düşüren Murat Özdemir, garip davranışları ile tepki topladı.