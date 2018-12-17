MasterChef Murat Özdemir, Gözaltına Alındı

Paylaştığı papağana işkence videosu ile infial yaratan Murat Özdemir, İstanbul Beşiktaş'taki evinde gözaltına alındı.

KIZINI DA DÖVMÜŞ

MasterChef programıyla adını duyuran Murat Özdemir, skandal bir videoya imza attı. Murat'ın sosyal medya hesabından paylaştığı papağana işkence görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Görüntülerin büyük tepki çekmesi ardından İstanbul polisi harekete geçti. İstanbul Beşiktaş'taki evinden polis karakoluna götürülen Özdemir'e mahalleli de tepki gösterdi. Özdemir'e yöneltilen suçlamalar arasında kızını dövmek de yer aldı. İstanbul Barosu hayvan hakları biriminden avukatların da olay yerine geldiği ifade edildi. Polisin papağanı da aldığı öğrenildi.

BAKAN PAKDEMİRLİ SESSİZ KALMADI

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, MasterChef Murat'ın kan donduran eziyet videosuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "Toplumda infial uyandıran ve vicdanlarımızı derinden sarsan videoyu üzüntüyle izledim.İlgili şahıs hakkında Bakanlık olarak suç duyurusunda bulunulması için talimat verdim. Ayrıca şiddet gören papağanın güvenli bir ortama alınması için de Bakanlık olarak girişimlere başladık." dedi.