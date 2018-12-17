17 Aralık 2018, 23:37
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MasterChef Murat Özdemir, Gözaltına Alındı

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışmasıyla adını duyuran Murat Özdemir, papağana işkence ettiği videosunun ortaya çıkmasının ardından gözaltına alındı.

Paylaştığı papağana işkence videosu ile infial yaratan Murat Özdemir, İstanbul Beşiktaş'taki evinde gözaltına alındı.

KIZINI DA DÖVMÜŞ

MasterChef programıyla adını duyuran Murat Özdemir, skandal bir videoya imza attı. Murat'ın sosyal medya hesabından paylaştığı papağana işkence görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Görüntülerin büyük tepki çekmesi ardından İstanbul polisi harekete geçti. İstanbul Beşiktaş'taki evinden polis karakoluna götürülen Özdemir'e mahalleli de tepki gösterdi. Özdemir'e yöneltilen suçlamalar arasında kızını dövmek de yer aldı. İstanbul Barosu hayvan hakları biriminden avukatların da olay yerine geldiği ifade edildi. Polisin papağanı da aldığı öğrenildi.

BAKAN PAKDEMİRLİ SESSİZ KALMADI

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, MasterChef Murat'ın kan donduran eziyet videosuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "Toplumda infial uyandıran ve vicdanlarımızı derinden sarsan videoyu üzüntüyle izledim.İlgili şahıs hakkında Bakanlık olarak suç duyurusunda bulunulması için talimat verdim. Ayrıca şiddet gören papağanın güvenli bir ortama alınması için de Bakanlık olarak girişimlere başladık." dedi.

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İstanbul Barosu,Polis,Ortaköy

YORUMLAR (28)
FİKR BULANIK: Adam hasta acilen tedavisi şart
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29 1
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ZZZZ: geberip gider cezaevinde çok bile durdu dışarda bir değil iki değil akli dengesi bozuk bir bu değil ki medyadaki maymunların youtuber diye geçinenlerin hepsi bu durumda reyting için like için yapmadıkları kalmadı alayını toplayıp kliniğe yatırıp teknolojik detoks yapılması lazım tv telefon pc bunların uzun süre hiçbir teknolojik alet bile görmemesi gerek
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27 2
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YŞR: televizyonculuğu anti-ahlakçılar üzerinden kazanç kapısı zannedenlere büyük dersler doğursa keşke bu olay
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15 1
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TC: Eminim eziyet ettiğin hayvan senden daha zekidir.Bu devirde insanlar yalakalık yapmada sınır tanımıyor bu şizofrende onlardan biri.
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GÜLCAN: Oksijen israfı pskopat
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