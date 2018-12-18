18 Aralık 2018, 12:24
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MasterChef Murat Özdemir'in Eziyet Ettiği Papağan Tedavi Altına Alındı

MasterChef programıyla adını duyuran Murat Özdemir'in işkence uyguladığı papağan, sabah saatlerinde veterinere götürülerek tedavi altına alındı.

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışmasıyla adını duyuran Murat Özdemir'in, papağana işkence ettiği video büyük tepki çekti. Özdemir'in eziyet ettiği papağan sabah saatlerinde ise veterinere götürülerek tedavi altına alındı.

PAPAĞAN TEDAVİ ALTINA ALINDI

Murat Özdemir'in şiddet uyguladığı papağan sabah saatlerinde ise veterinere götürülerek tedavi altına alındı. Şüpheli Özdemir'in uyuşturucu kullanmak, mala zarar vermek ve aile içi şiddet gibi birçok suçtan sabıkası olduğu öğrenildi. Özdemir'in yargılandığı bir davadan ise 'denetimli serbestlik'le tahliye edildiği belirtildi.

MURAT ÖZDEMİR ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Papağana yaptığı işkence videosunu sosyal medya hesabından paylaşarak tüm Türkiye'nin tepkisini çeken Murat Özdemir öğle saatlerinde adliyeye sevkedilecek. Gece polis merkezinde tutulan Özdemir'in alkollü olduğu belirtildi.

DÜN AKŞAM GÖZALTINA ALINDI

Dün akşam saatlerinde gözaltına alınarak Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği'ne getirilen Özdemir, burada yapılan işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü.

SERBEST BIRAKILDIKTAN 5 DAKİKA SONRA YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

MasterChef yarışmasından uygunsuz davranışlarından dolayı diskalifiye edilen ve beslediği papağana işkence uygulayan Murat Özdemir, dün akşam gözaltına alındı. İfadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Özdemir, savcılığın talimatıyla 5 dakika sonra yeniden gözaltına alındı.

Asayiş Büro,Beşiktaş,Sabah

YORUMLAR (27)
MERSAVİLİ MUSA : PSKİLOJK DESTEK SAĞLANMALI
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YORUMCU: PAPAĞANI BANA VERSELER KEŞKE BEN BAKARIM ONA
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VATANDAŞ: koğuş veya nezaret arkadaşlarına önemli hatırlatma lütfen bu adamı bu papağan gibi bağırtın
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ALİ: gündeme bak vay be çok ateşli bir gündemimiz var yine adammı öldürmüş azınlık raporu mu bu film mi
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DUYARLI VATANDAŞ: bu adamın haberlerini daha vermeyin bu adamı görüncü benimde psikolojim bozuluyor !!!!
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