MasterChef Murat Özdemir, Gözaltına Alındı!

MasterChef yarışmasından diskalifiye edilmesiyle gündeme oturan ve sosyal medyadan yaptığı canlı yayınlar ile adından söz ettiren Murat Özdemir, polisler tarafından gözaltına alındı.

BİBER GAZIYLA ZAPT EDİLDİ

Biber gazı sıkılarak zapt edilebilen Özdemir, Acun Ilıcalı hakkında konuştuğu için gözaltına alındığını iddia etti. Özdemir o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

MASTECHEF MURAT ÖZDEMİR KİMDİR?

Murat Özdemir, 1973 yılında Bolu, Mengen'de dünyaya geldi. 3 ablası olan Murat Özdemir, aşçı bir aileden gelmektedir. 13 yaşında Kalyon Otel'de çalışmaya başlayan Özdemir, sonrasında Swissotel'de çalıştı.

TÜRK BÜYÜKELÇİLİĞİNDE ÇALIŞTI

MasterChef Murat, 1996 yılında Brüksel'deki Türk Büyükelçiliği'nde 4 yıl çalıştı. Bu dönemde İngilizce ve Fransızca öğrenen Özemir, bir süre de Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde çalıştı.

ÇIRAĞAN OTELİ'NDEN ATILDI

Murat Özdemir, 200 yılından 2002 yılına kadar Çırağan Oteli'nde Tuğra Restoran'da soğuk meze şefi olarak çalıştı. Ancak Özdemir işten kovuldu. Kovulduktan sonra Antalya'da bulunan Kremlin Palace WOW Otel'de İtalyan mutfağı şefi olarak çalışmaya başladı.Buradan da ayrılan Murat, Anlatya'da kendisine ait 'Bolulu Murat Şefin Köftecisi' isimli bir köfteci dükkanı açtı. Ardından pideci, nargile kafe ve Türk yemekleri restoranı da açan ve işeleyen Murat Özdemir'in işleri kötü gitmeye başlayınca 4 dükkanı da satarak İstanbul'a yerleşti.

PAZARCILIK YAPTI

Murat Özdemir, İstanbul'a yerleştikten sonra bir süre farklı semtlerde pazarcılık yaptı. Zeytinyağlı yiyecekler satan MasterChef Murat bir süre sonra bu işi de bıraktı.

YEMEKTEYİZ'DEN KOVULDU

TV8'de yayınlanan Yemekteyiz adlı yemek programına katılan ve tepkilere neden olan sözleri nedeniyle eleştirilen Murat Özdemir, programın finalinde programın sunucusu Onur Büyüktopçu tarafından kovuldu.

ÖZEL HAYATI

MasterChef Murat olarak bilinen Murat Özdemir 3 kez evlendi. Bu evliliklerinden Zehra adında bir kızı bulunmaktadır.