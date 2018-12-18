MasterChef Murat Özdemir'in Hayvana Eziyet Videosu Ünlü İsimlerden Tepki Topladı

MasterChef yarışmasından diskalifiye olan Murat Özdemir'in Instagram hesabından paylaştığı video büyük tepki topladı. Sosyal medyada infial yaratan görüntüler üzerine çok sayıda kullanıcı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün hesabını etiketleyerek şikayette bulundu. Hayvan severler Murat Özdemir'e tepki için Beşiktaş'taki evine gitti. Bu sırada harekete geçen polis, Murat Özdemir'i evinde gözaltına alındı.

ÜNLÜLER HAREKETE GEÇTİ

Murat Özdemir'in videosunu gören ünlü isimler sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi. Ünlü isimler Özdemir'in aynı şiddeti insanlara da uygulayabileceğine dikkat çekerek gerekli tedavi ve cezanın verilmesini istedi. İşte ünlülerin Murat Özdemir'in hayvana işkence videosuna gelen tepkileri...

ONUR BÜYÜKTOPÇU

"Murat Özdemir denen bu varlığa biri dur desin, yargı önünde cezalandırılıp en kısa sürede tedavi edilmeli.

BERKAY ŞAHİN

"Şu şef falan filan diye yazılan çizilen insanlıktan nasibini alamamış haysiyetsiz bir zahmet alabileceği en büyük cezayı alsın! O hayvana onu yapan birisi herkese her şeyi yapar. Kendisi benim vasfım da gram insan değildir."

MURAT BOZ

"Hayvanlara işkence eden, eziyet eden bazı insan görünümlü mahluklara verilecek cezala caydırıcı olmadıkça bu zulüm devam edecek gibi duruyor. Bu işkenceleri bir yaptıklarında ne ceza alınıyorsa, aynısını hayvanlara yaptıklarında da almalılar."

HADİSE

"İnsan ya da hayvan fark etmez bir canlıya işkence ve şiddet uygulayan cani ve sapıktır. Bu durum asla cezasız kalamaz."

HALUK LEVENT

"Son durum; papağana işkence eden şahıs yarın "hayvana işkence" suçuyla Adliyeye çıkartılacak. AHBAP platformu olarak biz de şikayetçi olduk. Tarım ve Orman Bakanlığı olaya el attı.Papağan yasa gereği milli parklar Müdürlüğüne verilecek.Hemen tedaviye başlanacak. Takipçisiyiz!"

HANDE YENER

"Papağana işkence yapan Murat Özdemir gözaltına alındı. Allah ıslah etsin."

KUŞUM AYDIN

"Hayvanlara zulmeden bu işkenceci yaratık cezasını bulsun inşallah."

YELİZ ŞAR

"İnsan müsveddesi lütfen serbest bırakılmasın. Zavallı hayvana bunu yapan insana neler yapmaz."

EBRU DESTAN

"Adam video açıp zavallı papağana eziyet ediyor. Acil tedavi görmeli bu adam. Öyle ayakta falan değil direkt yatırılmalı akıl hastanesine."

PELİN AKİL

"Şu vicdansız adama ne olur prim vermeyin eve emniyet bu adamı cezalandırsın yalvarıyorum. Sen o ellerle yemek yapıyorsun ha Allah seni bildiğin gibi yapsın."

DAMLA ERSUBAŞI

"Ya sen nasıl hasta ruhlu bir yaratıksın ya! Dilerim tez zamanda beterini bulursun."

BUSE VAROL

"İnsan görünümlü aşağılık! Bugün çaresiz bir papağana neler yapmış. İnşallah bu zavallı papağanın çığlıklarının bin katını atarsın. Aciz insan müsveddesi. Yazılacak çok şey var da seni önce Allah'a sonra yargıya havale ediyorum pislik!"