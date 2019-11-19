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MasterChef Murat, uzun aradan sonra Instagram'a dönüş yaptı

MasterChef yarışmasıyla tanınan ve papağana işkence ettiği görüntülerle uzun süre gündemden düşmeyen Murat Özdemir, uzun bir aradan sonra Instagram hesabından paylaşım yaptı.

19.11.2019 22:00 | Son Güncelleme: 19.11.2019 22:18

TV8'de yayınlanan MasterChef yarışmasıyla tanınan ve Bahtiyar isimli papağana işkence ettiği görüntülerle uzun bir süre gündemden düşmeyen Murat Özdemir, uzun bir aradan sonra hesabından bir paylaştı.

Özdemir'in paylaştığı video, 15 binin üzerinde görüntülenme alırken, gönderinin altına gelen yorumlarda bir o kadar dikkat çekiciydi.

İşte o yorumlardan bazıları:

- Kral geri döndü..piyasa neredeyse Yasin'e kalacaktı

- Kral neredesin sen özlettin kendini

- Nasılsa unuttuk ama seni

- Bu kafa nerede satılıyor abi inanılmaz ya

- Ne yaptınız hesabı mı hacklediniz

PAPAĞANA İŞKENCE GÖRÜNTÜLERİYLE TEPKİ ÇEKMİŞTİ

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef programında adını duyaran Murat Özdemir, papağanına eziyet ettiği anlarla büyük tepki çekmişti. Alkollü olduğu gözlerden kaçmayan Murat Özdemir'in papağanına yaptıkları sosyal medyada olay olmuştu. Murat'ın videosunda papağanına eziyet ettiği ve küfür ettiği gözüküyor. Papağanının acı içerisinde bağırışları ise hayvan sevenlerin yüreklerini dağladı. Görüntülerin kısa sürede yayılmasının ardından Özdemir, gözaltına alınmıştı.

AKIL HASTANESİNE SEVK EDİLMİŞTİ

Murat Özdemir papağana işkence yaptığı görüntülerin ardından akıl hastanesine sevk edilmişti. MasterChef Murat Özdemir tedavi gördükten 3 ay sonra, Acun ılıcalı ile hayvan hakları savunucuları başta olmak üzere herkesten özür dilemişti.

MasterChef Murat, uzun aradan sonra Instagram'a dönüş yaptı

Murat Özdemir, Instagram, Magazin


HABER YORUMLARI (24)
CELİL:Ne sinir ve sevimsiz herif yaa!!
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ADAM:Mahallenin delisi geri döndü haha
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MUSTAFA DİYE BİRİ:BU KARAKETER YOKSUNU ADAMA PRIM VERMEYIN LUTFEN. Papağana yaptıgı ıskenceyı unutmayın. Bir canlıya iskence yaptı bu yaratık.
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DJ BORİS BREJCHA:BU EKSİKTİ
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KADİR:KELTOŞŞ BABAYA KOŞŞŞŞ :D:D:D
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2 0
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VATANDAŞ:Acun Ilıcalı''nın ülkemize, milletimize başka bir armağanı. Rating için ülkenin değerleri sarsılıyor biz de aval aval izliyoruz, adamı koyacak yer bulamıyoruz. . . Yazık!
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41 3
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BAŞKA VATANDAŞ:lan salak kavunmu dibine ellesin nerden bilsin adamın bu kadar manyak oldugunu
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3 6
TURKİYELİ:gel kahraman aramiza seni cok ozledik
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TV SEKTÖRÜ BİTİK ZATEN ÇÜRÜMÜŞ!:şeref ekmez bulamazken şerefsiz bulur
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ALİ:ulke deli kayniyor yine delilik yapar ise is vermeyeceksin bu tiplere
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