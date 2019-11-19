MasterChef Murat, uzun aradan sonra Instagram'a dönüş yaptı

TV8'de yayınlanan MasterChef yarışmasıyla tanınan ve Bahtiyar isimli papağana işkence ettiği görüntülerle uzun bir süre gündemden düşmeyen Murat Özdemir, uzun bir aradan sonra Instagram hesabından bir video paylaştı.

Özdemir'in paylaştığı video, 15 binin üzerinde görüntülenme alırken, gönderinin altına gelen yorumlarda bir o kadar dikkat çekiciydi.

İşte o yorumlardan bazıları:

- Kral geri döndü..piyasa neredeyse Yasin'e kalacaktı

- Kral neredesin sen özlettin kendini

- Nasılsa unuttuk ama seni

- Bu kafa nerede satılıyor abi inanılmaz ya

- Ne yaptınız hesabı mı hacklediniz

PAPAĞANA İŞKENCE GÖRÜNTÜLERİYLE TEPKİ ÇEKMİŞTİ

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef programında adını duyaran Murat Özdemir, papağanına eziyet ettiği anlarla büyük tepki çekmişti. Alkollü olduğu gözlerden kaçmayan Murat Özdemir'in papağanına yaptıkları sosyal medyada olay olmuştu. Murat'ın videosunda papağanına eziyet ettiği ve küfür ettiği gözüküyor. Papağanının acı içerisinde bağırışları ise hayvan sevenlerin yüreklerini dağladı. Görüntülerin kısa sürede yayılmasının ardından Özdemir, gözaltına alınmıştı.

AKIL HASTANESİNE SEVK EDİLMİŞTİ

Murat Özdemir papağana işkence yaptığı görüntülerin ardından akıl hastanesine sevk edilmişti. MasterChef Murat Özdemir tedavi gördükten 3 ay sonra, Acun ılıcalı ile hayvan hakları savunucuları başta olmak üzere herkesten özür dilemişti.