MasterChef ödül oyununu kim kazandı? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?

MasterChef kaptanlık oyunu ve MasterChef ödül oyunu ile izleyicileri ekrana kilitleyen MasterChef, izleyicileri ekrana kilitledi.İzleyicilerin merak ettiği MasterChef ödül oyununu kim kazandı ve MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? Sorularının cevabı haberimizde.

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Kaptanlık oyununun kazananı belli oldu! Kaptanlık yarışının en başarılı gözlemecisi ve bu haftanın mavi takım kaptanı Cemre oldu.

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye 25. bölümde bayrak yarışı olarak oynanan ödül oyununda kazanan hangi takım belli oldu. Şefler ödülü kazanan takım olarak kırmızı takımı açıkladı.