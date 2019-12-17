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MasterChef Suna, ünlü şarkıcı Demet Akalın'a özel yemek yaptı

TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef'ten sürpriz bir şekilde elenen Suna ile Demet Akalın'ın arasından su sızmıyor. Her fırsatta Suna'yı desteklediğini söyleyen Demet Akalın, dün akşam Suna'yı evine davet etti. Demet Akalın, Suna'nın yaptığı yemekleri misafirlerine ikram etti.

17.12.2019 21:03 | Son Güncelleme: 17.12.2019 21:08

TV8 ekranlarının beğenilen yarışma programlarından biri olan MasterChef'te dün ünlü konuklar vardı. Konuklar arasında yer alan Demet Akalın, - Buse Varol çiftini yemeğe davet ederek programı beraber izledi. Yemeği yapan ise sürpriz bir isim oldu.

DEMET AKALIN, SUNA'YI EVİNE DAVET ETTİ

Masterchef yarışmasında başarıyla devam ederken sürpriz bir şekilde elenen Suna ile Demet Akalın'ın arasından su sızmıyor.

Sürekli Suna'yı desteklediğini söyleyen Demet Akalın dün akşam bir sürpriz yaparak Suna'yı evine davet etti. Suna'nın yaptığı yemekleri misafirlerine ikram eden Demet Akalın o anları sosyal medya hesabından paylaşmayı da ihmal etmedi.

EĞLENCELİ ANLARI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTILAR

Beraber yarışmayı izleyen Demet Akalın - Okan Kurt ve Alişan - Buse Varol çifti eğlenceli anlarını sosyal medyadan paylaştı.

MasterChef Suna, ünlü şarkıcı Demet Akalın'a özel yemek yaptı

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