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MasterChef'te büyük kriz! Cemre diskalifiye mi oldu?

TV8'in sevilen yarışması MasterChef'te Cemre ile ilgili şaşırtan bir iddia ortaya atıldı. Sosyal medya hesabından programı takipten çıkan ve yarışmayla ilgili bütün fotoğraflarını silen Cemre'nin diskalifiye olduğu öne sürüldü.

08.11.2019 18:00 | Son Güncelleme: 08.11.2019 18:10

MasterChef , dün akşam eleme bölümüyle ekranlara geldi. Eleme potasına giren dört isimden Eda yarışmaya veda eden isim oldu. Ekranlara gelen son bölümün bitimiyle MasterChef'in favori yarışmacılarından olan Cemre Uyanık, sosyal medya hesabından yarışmayla ilgili tüm paylaşımlarını silip Amerika'dan paylaştı. Cemre, MasterChef'in hesabını da takipten çıkardı.

YARIŞMADAN DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

Cemre'nin bu hamlesinin ardında MasterChef Türkiye Instagram hesabından Cemre'yi takibi bıraktı. Tüm bu gelişmelerden sonra Cemre'nin yarışmadan diskalifiye olduğu konuşulmaya başladı.

MERAK KONUSU OLDU

Çekimlerinin iki hafta önceden yapıldığı programda, Cemre'nin önümüzdeki bölümlerde olup olmayacağı ise merak konusu oldu.

TAKIMIN KAPTANI OLMUŞTU

Kaptanlık oyunu mücadelesinde yarışmacılardan Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin sevilen lezzeti çiğköfte yapmaları istendi. Kıyasıya rekabetin yaşandığı yarışmada en iyi çiğ köfteyi yaparak mavi takımın kaptanı Cemre olmuştu.

MasterChef'te büyük kriz! Cemre diskalifiye mi oldu?

Amerika Birleşik Devletleri, Instagram, Türkiye, Magazin


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JOHNİCİ: HALO sandım masterchef adını calmışlar usta
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