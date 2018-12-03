MasterChef'ten Diskalifiye Edilen Murat Özdemir'in Eşinden İlk Açıklama: Yarışmadan Sonra Eşimi Kaybettim

MasterChef'ten diskalifiye edilen Murat Özdemir ve eşi Nebahat Özdemir, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Eşinin bileğini kestiği görüntüler hakkında konuşan Nebahat Özdemir, "Yarışmadan sonra eşimi kaybettim" dedi.

"MASTERCHEF YARIŞMASINDAN SONRA EŞİMİ KAYBETTİM"

Yarışmadan diskalifiye edildikten sonra yaptığı canlı yayında bileğini kesen fenomen yarışması Murat Özdemir, önceki gün eşiyle birlikte görüntülendi. Özdemir'in eşi Nebahat Hanım, "Eşim aslında çok sakin bu görüntüleri için çok üzülüyorum. Her insan üzülür. Ben dışarı çıktığım ya da uyuduğum zaman videoları çekiyor. Çok ağladım. Çok şey kaybettim, eşimi de kaybettim böyle biri değildi. Keşke yarışmaya girmeseydi. Kızı da babasının bu haline çok üzüldü."

"KURAN ÇARPSIN CEBİMDE PARA YOK"

Eşinin yanında alışıldığın aksine son derece sakin olan Murat Özdemir, "Ben hanım köylüyüm, hanımdan korkarım. İntihar yönündeki haberler yalan. Ben sadece eşimin ismini yazacaktım bıçak kesiyor mu diye bakayım dedim. Normalde bıçaklar tırnak üzerinde denenir ben kolumda denemişim. Şu an Kuran çarpsın cebimde para yok. Evde de makarna yiyoruz.