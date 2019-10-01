Haberler » Magazin » Haber

MasterChef'te haftanın ilk eleme adayları belli oldu

TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef yeni bölümüyle ekrana geldi. Heyecanla takip edilen yarışmada haftanın ilk eleme adayları Alican ve Eda oldu.

01.10.2019 00:49

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye yarışması 22. bölümüyle ekrana geldi. Her bir bölümü ayrı heyecana sahne olan MasterChef'te bu akşam ilk dokunulmazlık oyunu oynandı ve haftanın ilk eleme adayları belli oldu.

DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye 22. yeni bölümde Mehmet Şef'in zorlu olimpiyat sunumunu hazırlamak için mutfağa giren takımların mücadelesi büyük heyecana sahne oldu ve dokunulmazlık oyununu Mavi takım kazandı. Böylelikle haftanın ilk eleme adaylarının Kırmızı takımdan olacağı belli oldu.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Dokunulmazlık oyunu sonrası Kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Bireysel dokunulmazlık oyununda şeflerin oyları ile dokunulmazlığı kazanan Ekin, eleme adayı olarak Eda'yı seçti ve ilk eleme adayı Eda oldu. Güzide'nin ardından 2. eleme adayını belirlemek için Kırmızı Takım arasında oylama yapıldı ve oylama sonrası en çok oyu Alican aldı ve bu haftanın ikinci eleme adayı Alican oldu.

Eda
Alican
MasterChef'te haftanın ilk eleme adayları belli oldu

Türkiye, Magazin

YORUMLAR(1)
DİSARDAN BİR YURTTAS:COKMU ÖNEMLI KIME NE FAYDASI VAR DERSINIZ
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
Son Dakika Magazin Haberleri
00:49 MasterChef'te haftanın ilk eleme adayları belli oldu
19:31 Caroline'den Yeşilçam Şarkıları
19:01 Üç dev isim OneRepublic için şarkı yaptı!
17:46 Murat Yıldırım, 4 yıl aradan sonra 'Ramo' olarak dönüyor
17:01 ÇDSO'da açılış konseri İdil Biret'ten
16:20 Banyoda poz veren Ciciş Ceyda Ersoy'un bacağına photoshop yaptığı ortaya çıktı
15:37 Dünya evine giren oyuncu Fulya Zenginer'in rahmetli anne ve babası için yaptığı paylaşım duygulandırdı