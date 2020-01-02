MasterChef'te ikinci olan Alican'dan itiraf: Hayal kırıklığı oldu

'MasterChef Türkiye 2019' finalinde 68-64'lük skorla Cemre Uyanık'a mağlup olan ve büyük ödül olan arabayı kaybeden Alican Sabunsoy, TV8'de yayınlanan 'Gel Konuşalım' programına konuk oldu.

28 yaşındaki başarılı yarışmacı, "Kaybedince 'tüh' demedim, çünkü finale kalan iki kişi de şampiyonluğu hak etmiştir. Orada yapacağın en ufak bir lezzet kaybı zaten karşıdakini şampiyon yapar. Cemre çok başarılı bir aşçı, açıklanmadan önce içimden 'Cemre kazanırsa asla üzülmeyeceğim' dedim. O da hak etti" ifadelerini kullandı.

"AİLEM BENİ ÇOK GÜZEL YETİŞTİRDİ"

Sunucular Cengiz Semercioğlu ve Seray Sever'in "Halk seni çok sevdi, sosyal medyadan çok destek aldın" yorumuna Alican, "İlk başta beni favori görmüyorlardı. Daha sonra sağ olsunlar destek verdiler. Ben hiç yapmacık davranmadım. Altı ay önce Adana'da normal, sıradan bir hayat yaşıyordum. Bizim kültürümüz zaten çok güzeldir, ailemize bağlıyız. Ailemi çok seviyorum, beni çok güzel yetiştirdiler" karşılığını verdi.

"HAYAL KIRIKLIĞI OLDU"

Yarışmaya katılma sürecini anlatan Alican, "6 ay önce İstanbul'da iş bakıyorum, bu sırada MasterChef'ten çağırdılar. Geldim, katıldım, ilk bölümde elendim. Hayal kırıklığı oldu" dedi.

Sevilen yarışmacı, "Tekrar iş aramaya başladım. Üç hafta sonra tekrar çağırdılar. Gece 12'de aradılar, telefonda 'Tamam kabul edildiniz' dendi. 'Tamam, ben finaldeyim' dedim" itirafında bulundu.

"İnanmak çok çok önemli, o zaman istediğiniz her şeyi elde edebilirsiniz. Güçlü bir insanım, yapamayacağım hiçbir şey yok, her zaman öyle oldum, bundan sonra da öyle olacak."

"YASİN OBUZ'LA ÇOK EĞLENİYORUZ"

Aynı evde yaşadığı Yasin Obuz'un çok hareketli, kendisinin ise tam aksine sakin olduğu belirtilen Alican Sabunsoy, "Bazen ben de şaşkın şaşkın izliyorum. Dans ediyor, 'ne güzel hayat' diyorum. Çok eğleniyoruz" dedi.

"Ben soğukkanlı, sabırlı, sakin bir insanım, olgun davranmaya çalışırım. Yasin evde çok titiz. Ben de dağınık değilim, ama Yasin bir temizliğe başlıyor.. Yasin'den devamını diliyorum."

Alican Sabunsoy, Adana'dan İstanbul'a geldikten sonra 'MasterChef Türkiye' mücadelesinde tanıştığı fenomen yarışmacı Yasin Obuz'la aynı eve taşınmıştı.