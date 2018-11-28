28 Kasım 2018, 13:46
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MasterChef'te Jüri Üyesi, Tadına Baktığı Yemekten Plastik Çıkınca Çılgına Döndü

MasterChef'in dün akşam yayınlanan bölümünde yapılan yemeğin içinden plastik parçası çıktı. Tadına baktığı yemekten plastik çıktığını gören jüri üyesi sinirden çılgına dönerek yarışmacıyı mutfaktan kovdu.

MasterChef Türkiye'nin 26. yeni bölümünde büyük skandal yaşandı. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'in son bölümünde Meltem'in kaptan olduğu takımın yemeğinde plastik parçası çıktı.

YEMEKTEN PLASTİK ÇIKTI

MasterChef ekibi Küçükyalı'da bulunan bir otelde Somer şef eşliğinde Öğretmenler Günü daveti düzenledi. Kırmızı takımda Meltem, Mehmet, Kerem ve Hakan, Mavi takımda ise Eslem, Burcu ve Uğur yer aldı. MasterChef jüri üyesi Somer şefin yaptığı kontroller sırasında büyük bir skandal yaşandı. Kırmızı takımın hazırladığı yemekten plastik çıktı.

"ÇIK DIŞARI, GÖZÜM SENİ GÖRMESİN"

Somer şef olay karşısında kırmızı takımın lideri Meltem'i "Çık dışarı, gözüm seni görmesin" diyerek kovdu.

SUNUMDAN KIL ÇIKTI

Yarışmada yaşanan bir diğer büyük skandal ise mavi takımın sunumundan kıl çıkmış olması.

Türkiye
28 Kasım 2018 Çarşamba 13:46



YORUMLAR (31)
HAKKANİYET: mahsus yapiyorlar. igrenc ve kalite sifir.
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EGELİ: Oraya reyting uğruna aşağılanmaya getirilen bir grup genç. Başkada bişey değil.
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CÜNEYT ARKİN: Önce su Sef dedikleri kisilere birileri karsilarindaki insanlarin olgun birar insan olduklarini birileri ögretmesi lazim ne bicim konusuyorlar onlar öyle insanlarla ya benimle öyle o sekilde konusacaklar herhalde birinin kafasinda tavayi kirardim kesin..zaten gereksiz anlamsiz sacma bir program
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DEVREKLİ67: adam gibi yapsalar süper ötesi yemekler yapılıyor ama reyting için kavga dövüş olmasa süper olurdu
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A AAAAA: REYTİNG UĞRUNA YAPILMIŞ OLDUĞU KESİN yoksa nasıl o parçayı şekillendirip sunum yapacak hiç mi görmedi
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