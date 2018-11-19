MasterChef'ten Diskalifiye Edilen Murat, Alışveriş Merkezini Birbirine Kattı

Murat Özdemir, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'ten uygunsuz davranışlarından dolayı diskalifiye edildi. Yarışmadan ayrıldıktan sonra sosyal medya hesabından isyan ederek küfür eden Özdemir, bu sefer de gittiği alışveriş merkezinde ortalığı karıştırdı.

MİKROFONLARI GÖRÜNCE SİNİRDEN DELİYE DÖNDÜ

Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu 'Survivor' yarışmasına götürüp götürmeyeceği belirsizliğini koruyan Murat Özdemir, kendisine mikrofon uzatılınca çok sinirlendi. Konuşmak istemeyen olay yarışmacı, adeta sinir krizi geçirdi.

ALIŞVERİŞ MERKEZİNİ BİRBİRİNE KATTI

Yüzünü kapamaya çalışan ve garip ifadeler kullanan Özdemir, AVM'yi birbirine kattı. Yaptığı garip hareketlerle çevresindeki herkesi şoke eden Murat'ın, bu hallerine kimse anlam veremedi. Kanal D'de yayınlanan '2. Sayfa' programının sunucuları, Murat Özdemir'in bu hareketlerinin abartı ve bilinçli yapıldığını dile getirdi.

"DOZUNU KAÇIRDIM ÖZÜR DİLERİM"

Murat Özdemir, diskalifiye olduktan sonra instagram hesabından yaptığı canlı yayında öfkeden deliye dönmüş ve küfürler yağdırmıştı. Yarışmadan elendiktan sonra Kanal D'de yayınlanan '2. Sayfa' programına telefonla bağlanan olay yarışmacı, "Tamamen 'trol yapalım' dedik, sanırım dozunu kaçırdık. Bütün insanlardan özür diliyorum" demişti.

"OLMAYACAK İŞLER YAPMIŞIM"

Ünlü aşçı, diskalifiye sonrası, "Programda biraz ön plana çıkmak isteyip şımardım galiba. Olmayacak işler yapmışım" itirafında bulunmuştu.