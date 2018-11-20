MasterChef'ten Diskalifiye Edilen Murat: Cebimde 10 Lira Param Kaldı

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'ten uygunsuz davranışlarından dolayı diskalifiye edilen Murat Özdemir, önceki gün gittiği alışveriş merkezinde garip hareketleriyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Son zamanlarda gündemden düşmeyen isim, telefonla bağlandığı programda yarışmadan sonra cebinde sadece 10 lira parasının kaldığını söyleyerek sitem etti.

"CEBİMDE 10 LİRAM KALDI"

Gittiği alışveriş merkezinde sergilediği anormal davranışlarıyla gündemden düşmeyen Murat Özdemir, bugün Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programına telefonla bağlandı. Yarışmadan sonra zor günler geçirdiğini söyleyen Özdemir, şu sözlerle sitem etti: Alışveriş merkezindeki davranışlarımdan dolayı yine özür dilerim. Cebimde son 10 liram kaldı telefon faturamın da 2'inci ayı oda kesilir artık insanlar rahatlar. Ben büyük yerlerde çalıştım 2,500 TL maaşla çalışan krizde de parası geç ödenen ve zor geçinen biriydim. Yarışma için işten çıktım bu hale geldim.

"YARIŞMAYA KATILDIM HAYATIM KAYDI"

Bu görüntüler işe girmeme engel olur yarışmaya katıldım hayatım kaydı, artık kimse benimle çalışmaz. Hiç ölmeyecekmiş gibi yaşıyorum ondan böyleyim. Param olmadığı için çocuğuma akrabalarım bakacak. İş arıyorum bir yerde de. Ben yarışma için işimi bırakmıştım. Ben akbille dolaşan ve otobüse binen bir insanım sonuçta.

"SANA GÜZELLİK YAPILACAK' DEDİLER"

Survivor'a gidecektim bu davranışlardan sonra oda olmadı. Ben basında 'Survivor'a gidecek' haberleri çıkınca gideceğime inandım. Acun abiden özür dilerim. Sana güzellik yapılacak dediler sonra terbiyesizlik yapınca olmadı."