MasterChef'ten Diskalifiye Edilen Murat, Öfkeden Deliye Döndü

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'e damga vuran yarışmacı Murat, dün akşam yayınlanan bölümde yaptığı olumsuz hareketlerden dolayı yarışmadan diskalifiye edildi. Olay sonrası sosyal medya hesabından canlı yayın açan Murat, sinirden deliye döndü.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE HAYKIRDI

Yarışmadan diskalifiye olan Murat Özdemir, yaptığı canlı yayında gözyaşları içinde öfkeden deliye döndü. Özdemir, "Gelin lan, topunuz gelin. Toplanın da gelin çünkü tek tek bir işe yaramazsınız." dedi.

"SEN AFFETSEN BEN AFFETMEM"

Canlı yayın yaparken Bergen'in 'Sen Affetsen Ben Affetmem" şarkısını söyleyen Murat, ara sıra sinirden kendinden geçerek küfretti.

MURAT NEDEN DİSKALİFİYE EDİLDİ?

MasterChef Türkiye'nin jürisi profesyonel şefler Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu, aralarında toplanarak Murat Özdemir'i diskalifiye etme kararı aldı. Jüri üyeleri Murat kararıyla ilgili olarak yaptıkları açıklamada, "Bugün üzücü olaylar yaşadık. Aslında bunun geçmişi de var. Biz buraya tanıdığımız, bildiğimiz şefleri çağırdık. Ancak bugün yaşadıklarımız bizleri çileden çıkartacak noktaya getirdi. Konuklarımıza karşı tutumundan, dışarıda yemek yaparken misafirlerimize karşı olan tutumundan dolayı bu kararı aldık." dedi.