14 Kasım 2018, 10:04
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MasterChef'ten Diskalifiye Edilen Murat, Öfkeden Deliye Döndü

MasterChef'in dün akşam yayınlanan bölümünde diskalifiye olan Murat Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında öfkeden deliye döndü ve küfür etti.

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'e damga vuran yarışmacı Murat, dün akşam yayınlanan bölümde yaptığı olumsuz hareketlerden dolayı yarışmadan diskalifiye edildi. Olay sonrası sosyal medya hesabından canlı yayın açan Murat, sinirden deliye döndü.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE HAYKIRDI

Yarışmadan diskalifiye olan Murat Özdemir, yaptığı canlı yayında gözyaşları içinde öfkeden deliye döndü. Özdemir, "Gelin lan, topunuz gelin. Toplanın da gelin çünkü tek tek bir işe yaramazsınız." dedi.

"SEN AFFETSEN BEN AFFETMEM"

Canlı yayın yaparken Bergen'in 'Sen Affetsen Ben Affetmem" şarkısını söyleyen Murat, ara sıra sinirden kendinden geçerek küfretti.

MURAT NEDEN DİSKALİFİYE EDİLDİ?

MasterChef Türkiye'nin jürisi profesyonel şefler Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu, aralarında toplanarak Murat Özdemir'i diskalifiye etme kararı aldı. Jüri üyeleri Murat kararıyla ilgili olarak yaptıkları açıklamada, "Bugün üzücü olaylar yaşadık. Aslında bunun geçmişi de var. Biz buraya tanıdığımız, bildiğimiz şefleri çağırdık. Ancak bugün yaşadıklarımız bizleri çileden çıkartacak noktaya getirdi. Konuklarımıza karşı tutumundan, dışarıda yemek yaparken misafirlerimize karşı olan tutumundan dolayı bu kararı aldık." dedi.

MasterChefMasterChef'in Fenomen Yarışmacısı Murat, Diskalifiye Oldu

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14 Kasım 2018 Çarşamba 10:04



YORUMLAR (42)
TV İZLEYİCİSİ: Bu yarışmayı kardeşim izliyordu. Ben Edho''yu izliyorum. . Bir pazartesi akşamı kırmayıp izleyeyim dedim. Ben yemek yarışması değil, ekranda şizofren bir kişiye tahammül eden insanlar topluluğu gördüm dedim; anında izlemeyi bıraktım. . . Birde üstelik Survivor 2019 ilk yarışmacısı olduğunu öğrendim. . Benim için Survivor da bitmiştir. . . normal yaşantım da tahammül edemeyeceğim insan tipini, ekranda da izlemeye tahammül edemem. . .
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MERYY: reyting için hep oyun bunlar bakın görürsünüz anlaşmalı bunların programları bile yalan dolan insanları çekebilmek için reyting yapmak için arkadaşlar . muratı acun ılıcalı bu seneki survıvoru istiyordu zaten hepsi düzmece bir oyun...
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PALA: murat hak etti geç bile kalındı ha bu arada hakan ve eslemin korunup kollandığı bir kez daha aşikar
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ALİ: kurmaca. survivora hazırlıyorlar
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GODONEMİ: Adamın küçükken kafası yarılmış,herhalde o zaman kafaya şeker bastılar ,adamın suçu yok beyin hücreleri afalladi ,bu dengesiz hareketler ondan gibi
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