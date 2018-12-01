MasterChef'ten Diskalifiye Edilen Murat Özdemir, Yaptığı Canlı Yayında Bileğini ve Parmaklarını Kesti

TV8 ekranlarından yayınlanan MasterChef isimli yarışmadan diskalifiye edilen Murat Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında bileğini ve parmaklarını kesti. Canlı yayını izleyen hayranları ise Özdemir'i fevri davranışından vazgeçirmek için çaba sarf etti.

CANLI YAYINDA KENDİNİ KESTİ

Her yaptığı gündem olan MasterChef'in eski yarışmacısı Murat Özdemir, önceki gün sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı. Hayranlarıyla sohbet eden Özdemir, bir anda yanında olan meyve bıçağıyla bileğini ve parmaklarını kesti.

HAYRANLARI VAZGEÇİRMEYE ÇALIŞTI

Özdemir'in canlı yayınını izleyen hayranları vazgeçirmeye çalışsa da başarılı olamadı. Murat Özdemir daha öncede uygunsuz davranışlarından dolayı 2 kez gözaltına alınmıştı.