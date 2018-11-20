MasterChef'ten Diskalifiye Olan Murat Özdemir Kimdir?

Yemekteyiz programından kovulduktan sonrakatıldığı MasterChef Türkiye programından da uygunsuz davranışlarından dolayı diskalifiye edilen Murat Özdemir merak konusu oldu. Peki, Peki, Masterchef Murat kimdir, kaç yaşındadır? İşte Murat Özdemir'in biyografisi..

MASTECHEF MURAT ÖZDEMİR KİMDİR?

Murat Özdemir, 1973 yılında Bolu, Mengen'de dünyaya geldi. 3 ablası olan Murat Özdemir, aşçı bir aileden gelmektedir. 13 yaşında Kalyon Otel'de çalışmaya başlayan Özdemir, sonrasında Swissotel'de çalıştı.

TÜRK BÜYÜKELÇİLİĞİNDE ÇALIŞTI

MasterChef Murat, 1996 yılında Brüksel'deki Türk Büyükelçiliği'nde 4 yıl çalıştı. Bu dönemde İngilizce ve Fransızca öğrenen Özemir, bir süre de Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde çalıştı.

ÇIRAĞAN OTELİ'NDEN ATILDI

Murat Özdemir, 200 yılından 2002 yılına kadar Çırağan Oteli'nde Tuğra Restoran'da soğuk meze şefi olarak çalıştı. Ancak Özdemir işten kovuldu. Kovulduktan sonra Antalya'da bulunan Kremlin Palace WOW Otel'de İtalyan mutfağı şefi olarak çalışmaya başladı.Buradan da ayrılan Murat, Anlatya'da kendisine ait 'Bolulu Murat Şefin Köftecisi' isimli bir köfteci dükkanı açtı. Ardından pideci, nargile kafe ve Türk yemekleri restoranı da açan ve işeleyen Murat Özdemir'in işleri kötü gitmeye başlayınca 4 dükkanı da satarak İstanbul'a yerleşti.

PAZARCILIK YAPTI

Murat Özdemir, İstanbul'a yerleştikten sonra bir süre farklı semtlerde pazarcılık yaptı. Zeytinyağlı yiyecekler satan MasterChef Murat bir süre sonra bu işi de bıraktı.

YEMEKTEYİZ'DEN KOVULDU

TV8'de yayınlanan Yemekteyiz adlı yemek programına katılan ve tepkilere neden olan sözleri nedeniyle eleştirilen Murat Özdemir, programın finalinde programın sunucusu Onur Büyüktopçu tarafından kovuldu.

MASTERCHEF'İ DE KARIŞTIRDI

Yemekteyiz macerası sonrasında ekranlarda olmaya devam eden Murat Özdemir, yine TV8 ekranlarında yayınlanan ve Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliği yaptığı MasterChef Türkiye isimli programa katıldı. Ancak bu yarışmada da davranışları nedeniyle sürekli eleştirilen Özdemir, programdan diskalifiye edildi.

ACUN ILICALI SURVIVOR'A KATILACAĞINI DUYURMUŞTU

Acun Ilıcalı, 2019 yılında yapılacak olan Survivor Türkiye – Yunanistan karşılaşmasında ilk yarışmacının Murat Özdemir olacağını duyurmuştu. Ancak programından diskalifiye olan Murat Özdemir'in Survivor'da yarışıp yarışmayacağı hakkında Ilıcalı henüz bir açıklama yapmadı.

ÖZEL HAYATI

MasterChef Murat olarak bilinen Murat Özdemir 3 kez evlendi. Bu evliliklerinden Zehra adında bir kızı bulunmaktadır.