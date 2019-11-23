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MasterChef'ten elenen Suna'dan gelen tepkiler sonrası ilk açıklama!

MasterChef'e veda eden Suna Aydın sosyal medya hesabından eleme sonrası ilk açıklamasını yaptı. Aydın, "Hepinizin çok üzüldüğünü biliyorum ama ben yemek yapmaktan vazgeçmeyeceğim ve sizlerden de" notunu paylaştı.

23.11.2019 10:22 | Son Güncelleme: 23.11.2019 10:32

TV8'in fenomen yarışması MasterChef, geçtiğimiz akşam heyecan dolu bölümle ekrana geldi. Eleme bölümüyle izleyicinin karşısına çıkan MasterChef'te eleme potasına kalan Suna, Kıvanç, Yasin ve Batuhan arasından yarışmaya veda eden isim Suna oldu. Suna'nın elenmesi ise sosyal medyada büyük tepki çekti. Sevilen yarışmacı gelen tepkilerden sonra sessizliğini bozdu.

DEMET AKALIN SİNİRLENDİ

Yarışmadan elendiğini öğrendikten sonra gözyaşlarına boğulan Suna'ya sosyal medyadan destek mesajları yağdı. Suna'nın yarışmadan ayrılışı en çok da şarkıcı Demet Akalın'ı kızdırdı. Demet Akalın favorisi olan Suna'nın elenmesine, "Lahmacun bile yapamayan potadan çıkan Kıvanç sağol MasterChef bizim için bitti!" diyerek tavrını ortaya koydu.

"HEPİNİZİ ÇOK SEVİYORUM"

Sosyal medyadan destek mesajları alan ünlü yarışmacı da Instagram hesabından sevenlerine şöyle seslendi:

"Hepinizi gerçekten çok seviyorum. Çok üzüldüüğünüzü de biliyorum. Ama ben yemek yapmaktan asla vazgeçmicem ve sizlerden de."

SUNA İÇİN VEDA MESAJI

Öte yandan Suna'ya torpil yaptığı iddia edilen şef Somer Sivrioğlu sosyal medya hesabında Suna için veda paylaşımı yaptı. Sivrioğlu, "İyi ki seni tanıdık Suna Aydın. Tek başına ayakta duran sağlam kişiliğinle, başarılarınla, lezzetinle, hiçbir zaman susmasan da bir kez bile bize saygıda kusur etmemenle, bize ve MasterChef Türkiye'ye çok şey kattin. Yolun açık olsun, kardeşim" notunu düştü.

MasterChef'ten elenen Suna'dan gelen tepkiler sonrası ilk açıklama!

Demet Akalın, Aydın, Magazin


HABER YORUMLARI (2)
ADINIZI YAZIN:türkiyede ünlü olmak çok kolay böyle programlara cık 2 gün sonra ünlüsün
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ADINIZI YAZIN:bundan sonra asls izlemeyeceğim şefler taraf tutuyor mstafanın elenmesindede böyleoldu
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