MasterChef'ten Kovulan Murat Özdemir, Şeyma Subaşı'nın Kafesine Alınmadı

TV8'de yayınlanan MasterChef'ten üslubu ve tavırlarından dolayı kovulan Murat Özdemir, geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı hakkında konuştuğu iddiasıyla polisler tarafından gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı. Murat Özdemir, bu sefer de Şeyma Subaşı'nın kafesine giderek iş istedi.

ŞEYMA'NIN KAFESİNE ALINMADI

Gözaltına alınıp serbest bırakıldıktan günler sonra ortaya çıkan Murat Özdemir, yine yaptı yapacağını. Şeyma Subaşı'nın Bebek'te bulunan kafesine kafasına estiği gibi iş görüşmesine giden Murat Özdemir içeriye alınmadı.