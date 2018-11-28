28 Kasım 2018, 14:51
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MasterChef'ten Kovulan Murat Özdemir, Şeyma Subaşı'nın Kafesine Alınmadı

MasterChef yarışmasından kovulduktan sonra gözaltına alınıp serbest bırakılan Murat Özdemir, Bebek'te ortaya çıktı. Tavırlarıyla tepki çeken Murat Özdemir, iş istemek için gittiği Şeyma Subaşı'nın kafesine alınmadı.

TV8'de yayınlanan MasterChef'ten üslubu ve tavırlarından dolayı kovulan Murat Özdemir, geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı hakkında konuştuğu iddiasıyla polisler tarafından gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı. Murat Özdemir, bu sefer de Şeyma Subaşı'nın kafesine giderek iş istedi.

ŞEYMA'NIN KAFESİNE ALINMADI

Gözaltına alınıp serbest bırakıldıktan günler sonra ortaya çıkan Murat Özdemir, yine yaptı yapacağını. Şeyma Subaşı'nın Bebek'te bulunan kafesine kafasına estiği gibi iş görüşmesine giden Murat Özdemir içeriye alınmadı.

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Acun Ilıcalı,Bebek,Şeyma Subaşı
28 Kasım 2018 Çarşamba 14:51



YORUMLAR (14)
KİKİKİKİKİ: bu nasıl restorant kozmetik dükkanı gibi.podyumamı çıkçaz yemekmi yicez
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KAFES: Başka kafese girer.
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KAYIBEYİ: kurt puslu havayı severmiş... afetten mal kaçırmak... gibi sözler tam bu adamlara söylenir. bu adam dengesiz aynı zamanda çok sinsi...
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TROY: yemekteyiz den beri tv de iyi para olduğunu anladı. Gerekirse başka kanallara da başvuru yapar. Paralı seyirci bile olur. Seda onu kesin alırdı.
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