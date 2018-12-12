MasterChef Türkiye'de Final Haftası Yarışmaya Veda Eden İsim Belli Oldu

MasterChef Türkiye'de bu hafta nefes kesen dakikalar yaşanmaya devam etti. Final haftasına çok az bir zaman kala son sınavlarını veren yarışmacılar bu hafta zorlu dakikalar yaşadılar. Meltem, Kerem ve Hakan'ın kaldığı eleme potasında veda eden isim ise Hakan oldu.

İLK ELEME ADAYI MELTEM OLDU

MasterChef'te haftanın ilk eleme adayı şeflerin, yarışmacılara verdikleri puanların ardından belli oldu. 5 kişi kalan yarışmacılardan Meltem, Kerem, Burcu, Uğur ve Hakan arasında en yüksek puanı alan isim Kerem oldu ve Kerem eleme potasından kurtuldu. En az beğenilen ve az puan toplayan isimse Meltem oldu. Böylece Meltem bu haftanın ilk eleme adayı olan isim oldu. Haftanın diğer eleme adayları ise Croquembouche adlı pastayı daha kötü yaparak şefler tarafından beğenilmeyen Hakan ve Kerem oldu.

Hakan, Meltem, Kerem, Uğur ve Burcu

YARIŞMAYA HAKAN VEDA ETTİ

MasterChef'te bu hafta eleme potasına giren isimler oynanan oyunların ardından Meltem, Kerem ve Hakan oldu. Eleme etabında zorlu dakikalar yaşayan yarışmacılar şeflerin karşılarına türlü yemeklerle çıktılar. Final haftasına çok az bir zaman kala en az beğenilen ve yarışmaya veda eden isim, jürinin verdiği kararla belli oldu. MasterChef Türkiye'de bu haftanın veda eden ismi Hakan oldu.

Kerem, Meltem ve Hakan

ELENEN YARIŞMACILAR GELDİ

MasterChef'te bu hafta 5 kişi kalan yarışmacılardan Kerem, Uğur, Hakan, Meltem ve Burcu birbirleriyle zorlu yemekleri yapmak için yarıştılar. Yarışmacılara moral olması amacıyla elenen eski yarışmacılarda programa dahil oldu. Mehmet Sur'un yaptığı bazı konuşmalar yarışmacılara eğlenceli anlar yaşattı.

100 BİN TL İÇİN YARIŞIYORLAR

MasterChef'te yarışmayı kazanan ismin kazanacağı büyük ödül belli oldu. Şefler, yarışmacıların motive olması amacıyla kazanacakları büyük ödülün 100 bin TL olacağını belirtti. Öte yandan yarışmayı kazanan ismin kazanacağı kupada sergilendi.