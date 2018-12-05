MasterChef Türkiye'de Finale Kalan 5 İsim Belli Oldu

MasterChef Türkiye'de final haftasına yaklaşılırken finale kalan isimler belli oldu. Artık bireysel yarışların başladığı yarışmanın dün akşamki bölümünde finale çıkmaya hak kazanan isimlere rozetleri teslim edildi. Uğur, Kerem, Meltem, Burcu ve Hakan'ın finale kaldığı yarışmada elenen isim Eslem oldu.

KEREM VE UĞUR KIYASIYA YARIŞTI

4 tane yeni rozetin ortaya çıktığı MasterChef'te bu akşam yarışmacılar tamamen bireysele döndü ve rozetler için kıyasıya yarışmaya başladılar. Ton balıklı tartar pişiren yarışmacılardan en beğenilen iki isim ön plana çıktı. Kerem ve Uğur'un yaptığı tartarlar beğenildi ve iki isim arasında en beğenilen isim Kerem oldu.

UĞUR YARIŞI BIRAKMADI

Kerem'in ardından oynanan yeni yarışmada ise Eslem, Burcu ve Uğur, Hazer Şef eşliğinde yemek yaptılar. Birbirinden ünlü isimlere yemek pişiren yarışmacılardan en beğenilen isim Uğur oldu ve böylelikle 3. finalist olmaya hak kazanan isim Uğur oldu.

MasterChef Uğur

KADIN YARIŞMACILAR TATLI YARIŞINA DAMGA VURDU

Dördüncü rozet için tatlı yarışmasında yarışan Burcu, Meltem ve Eslem arasından jüriden tam not alan isim Meltem oldu ve adını 4. finalist olarak yazdırdı. Ardından son ikiye kalan yarışmacılardan Burcu son rozeti kazanarak adını finale yazdırdı.

FİNALİSTLER BELLİ OLDU

Yarışmadan elenen isim ise tabağı daha az beğenilen Eslem oldu. Böylece MasterChef finalistleri Hakan, Kerem, Uğur, Meltem ve Burcu oldu.

Meltem, Burcu ve Eslem

BÜYÜK ÖDÜL BELLİ OLDU

MasterChef'te yarışmayı kazanan ismin kazanacağı büyük ödül belli oldu. Şefler, yarışmacıların motive olması amacıyla kazanacakları büyük ödülün 100 bin TL olacağını belirtti. Öte yandan yarışmayı kazanan ismin kazanacağı kupada sergilendi.