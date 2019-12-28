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MasterChef Türkiye'de Güzide, ikinci etap öncesi gözyaşlarına hakim olamadı

TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef'te bu akşam eleme heyecanı yaşanıyor. Programda ikinci etaba geçmeden önce, sosyal medyadan yapılan yorumlara içerleyen Güzide, gözyaşlarına hakim olamadı. Güzide'ye arkadaşları ve şefler destek verdi

28.12.2019 22:21 | Son Güncelleme: 28.12.2019 22:38

TV8 ekranlarının reyting rekorları kıran yarışma programı MasterChef'te bir yarışmacı hayallerine veda edecek. Bir yarışmacı, bu akşam hayallerine veda edecek. Yarı finalde Cemre, Güzide ve Alican mücadele veriyor. Bu akşam en az puanı alan isim yarışmaya veda edecek.

İLK ETAPTA YARIŞMACILARIN YARATICILIKLARI KONUŞUYOR

İlk etapta yarışmacılara jüriler market malzemeleri verdi. Yarışmacılar yaratıcılıklarını konuşturup şeflere lezzetli bir yemek hazırladı.

Yapılan yemekler sonrası Mehmet ; Güzide'ye 3, Alican'a 6 ve Cemre'ye 7 puan verdi. Danilo Şef; Güzide'ye 4, Alican'a 7 ve Cemre'ye 9 puan verdi. Somer Şef ise Güzide'ye 4, Alican'a 7 ve Cemre'ye 8 puan verdi.

Şeflerin verdiği puanlar sonucu Güzide 11, Alican 20 ve Cemre 24 puan aldı.

GÜZİDE GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

MasterChef'in ikinci etabına geçmeden öce şefler yarışmacıların görüşlerini aldı. Söz Gözdeye geldiğinde sosyal medyada yapılan yorumlara içerleyen Güzide gözyaşlarına boğuldu. Güzide'ye yarışmacı arkadaşları ve şefler destek verdi.

MasterChef Türkiye'de Güzide, ikinci etap öncesi gözyaşlarına hakim olamadı

Şef, Magazin


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