MasterChef Türkiye yarışmacısı Eda, 5 yıllık hayali olan kafeyi açtı

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı 'MasterChef Türkiye 2019' yarışması ile adını duyuran Eda Karabulut, yıllardır kurduğu hayalini gerçekleştirdi. Pastacılık yapan Eda Karabulut, 5 yıllık hayali olan kafeyi, kız kardeşiyle birlikte açtı.

EDA ARTIK PATRON OLDU

'Masterchef Türkiye' yarışması sonrası 5 yıllık hayalini gerçeğe dönüştüren Eda artık patron oldu. Kendisine kafe açması yönünde birçok kişiden baskı yapıldığını belirten Eda, "Gerçekten şu an hayalimi yaşıyorum, çok mutluyum" dedi.

TUĞBA ÖZAY ÖVGÜLER YAĞDIRDI

Tuğba Özay mekana ve mekanda servis edilen ürünlere övgüler yağdırdı. Geleneksel Türk mutfağının yanındave pasta mamüllerinin de menüde yer aldığı mekan özellikle pastada kullanılan kremalarda çok iddialı ve her ürün tamamen el yapımı.

Doğru teknikleri uygulayarak güzel kurabiye ve pastaların hazırlanıldığı mekanda birbirinden lezzetli el yapımı pastalar vitrinde alıcısını bekliyor.

MASTERCHEF EDA KİMDİR?