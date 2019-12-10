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MasterChef Türkiye yarışmasına veda eden Suna Aydın estetik yaptırdı

MasterChef'in iddialı yarışmacılarından olan ancak iki hafta önce yarışmadan elenen Suna Aydın, burnuna estetik yaptırdı. Suna'nın yeni haline beğeni yağdı.Burun estetiği yaptıran Aydın, şimdi yeni bir projeyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

10.12.2019 16:42 | Son Güncelleme: 10.12.2019 17:26

TV8'in fenomen yemek programı "MasterChef "nin favori isimlerinden olmasına rağmen elenen Suna , programdan ayrılır ayrılmaz Nişantaşı'ndaki Güzellik Merkezi'nin yolunu tuttu. Yarışma sırasında sosyal medyada burnuyla ilgili olumsuz yorumlar okuduğunu söyleyen Aydın, kendini estetisyenin ellerine teslim etti.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Burun estetiği yaptıran Suna Aydın, operasyona dair detayları ve yüzündeki değişimi sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı.

YENİ PROJEYLE SEYİRCİ KARŞISINA ÇIKACAK

Estetik sonrası hayalindeki görüntüye kavuştuğunu söyleyen Suna Aydın, "MasterChef Türkiye"nin ardından yeni bir projeden gelen teklifi de kabul etti. Aydın yakında sürpriz bir programla seyirci karşısına çıkacak.

MASTERCHEF SUNA KİMDİR?

Suna Aydın, 10 Ekim 1986 İskenderun doğumludur. 10 yaşında Batın adında 1 oğlu var. Mutfak sanatları akademisinde profesyonel aşçılık ve pastacılık okudu. Okulu iyi bir dereceyle tamamladıktan sonra sektöre atıldı ve en iyi işletmecilerde çalışma fırsatı buldu.

Mesleği iyi öğrenmek ve pekiştirmek adına kebapçı, balıkçı, Türk mutfağı, dünya mutfağı gibi çeşitli restoranlarda head chef, koordinatörluk, yada danışmanlık yaptı. Kendine ait modern Türk ve Anadolu mutfağı konseptli bir restoranı var. Aynı zamanda ailesine ait işletmelerinde menü danışmanlıklarını halen yapmaktadır.

MasterChef Türkiye yarışmasına veda eden Suna Aydın estetik yaptırdı

Ayşe Yıldız, Türkiye, Aydın, Magazin

Kaynak: Snob Magazin


HABER YORUMLARI (7)
ALİ YİLMAZ:Boyanmasa yüzüne bakilacak yani yok
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GELDE GULME:Zaten estetikliydi!!! Dudaklar resmen balondu..Haber degeri yok
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ASLI:ESTETİK GEREK GÖRDÜYSE KENDİ TERCİHİ. KENDİ VÜCUTU KENDİ HAYATI İSTEDİĞİ DEĞİŞİKLİĞİ YAPAR.
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ADA:genede çirkin
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KAKAKAAKAK:Estetik yapanlar çok sıradan oluyorlar.
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YAZIK:siftağı yapmış gerisi gelir belliki :)
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ADSIZ CENGO:SİLİKON VADİSİ
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