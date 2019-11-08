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MasterChef Türkiye'ye veda eden Eda, duygusal anlar yaşadı

Dün akşam eleme bölümüyle yayınlanan MasterChef Türkiye'ye veda eden isim Eda, Suna, Güzide ve Mustafa'nın arasından Eda oldu. Elendiğini öğrendikten sonra duygularına hakim olamayan Eda, gözyaşlarına boğuldu.

08.11.2019 08:20 | Son Güncelleme: 08.11.2019 08:34

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye, dün akşam eleme bölümüyle ekranlara geldi. MasterChef'te bu hafta kırmızı ve mavi takımlardan 4 yarışmacı eleme potasına kaldı. Eleme oyununda şeflerin karşısına çıkan yarışmacılar, Somer Şef'in tabağını yaptı.

EDA YARIŞMAYA VEDA ETTİ

MasterChef'te akşam eleme yemeği için Somer Şef'in Çin mutfağından istediği ördekli yemeği yapıldı. Eda, Güzide, Mustafa ve Suna en iyi tabağı çıkarmak için tüm hünerlerini gösterdi. Şefler yaptıkları tadımların ardından en iyi iki tabağı belirledi. İlk olarak Suna ikinci olarak da Güzide en iyi tabakları çıkardı. Mustafa ile son ikiye kalan ve neredeyse her hafta eleme potasına giren Eda yarışmaya veda eden isim oldu.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Elendiğini öğrendikten sonra duygusal anlar yaşayan Eda Karabulut Nayır, "Pastacı kalfası Eda'ydım ve buradan çıkıyorum şimdi aşçıyım" dedi. Eleme sonrası konuşan Eda, "Arkadaşlarımdan ayrıldığım için değil ama ekipten ayrıldığım için gerçekten üzgünüm" deyip gözyaşlarına boğuldu.

MasterChef Türkiye'ye veda eden Eda, duygusal anlar yaşadı

Türkiye, Şef, Magazin


YORUMLAR (9)
OGEDAY: Sıra Mustafada o da elensin
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XXX: hele şükür sonunda yaaaaaaaaaaaa
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HAKLI: Çok bile durdun. Yeter git evinde mercimek çorba yap , makarna pişir , kısır yoğur .
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KAYIN PEDERI: ALLAH KOCASINA SABIR VERSIN
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...: ÇOK ŞIMARMIŞTI İYİ OLMUŞ
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MASTERCHEF: KEŞKE MUSTAFA GİTSEYDİ. ŞU ÇOCUĞUN HAREKETLERİNE SIFATINA HARBİ AYAR OLUYORUM.
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123,: sizde gurmeler yaptırıyorlar ama halareti hic bırakmıyorlar insan degil sözde gumeler
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NAPCAN: şükürler olsun
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SEVİNC BOL: ondan önce elenenlere yazık oldu eda çok bile kaldı aslında çoktan elenmesi gerekiyordu hak yerini buldu çekirge misali uçkez degil ama altıncı kezde gitti baybay
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