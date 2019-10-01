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MasterChef yemekleri: Aside tatlısı tarifi! Aside tatlısı nasıl yapılır? Aside tatlısı nedir?

Özel yemek tarifleri ile izleyiciler ekrana bağlayan MasterChef Türkiye, ilgi çekici yemek yarışmaları ile dikkat çekiyor. MasterChef aside tatlısı ile farklı bir tarife imza atarken izleyenler aside tatlısı tarifi, aside tatlısı nasıl yapılır, aside tatlısı nedir gibi soruların cevaplarını merak etmeye başladı.

01.10.2019 09:49MasterChef yemekleri: Aside tatlısı tarifi! Aside tatlısı nasıl yapılır? Aside tatlısı nedir?

Evinize kendinizi bir MasterChef yarışmacısı gibi hissetmek istiyorsanız mutfağınızda aside tatlısı yapmayı deneyebilirsiniz. MasterChef Türkiye'de aside tatlısı yapılması ile aside tatlısı tarifi, aside tatlısı nasıl yapılır, aside tatlısı nedir gibi konular araştırılmaya başlandı. Aside tatlısı tarifi! Aside tatlısı nasıl yapılır? Aside tatlısı nedir?

ASİDE TATLISI NEDİR?

Kayseri yöresinin meşhur tatlılarından biri olan aside tatlısı pekmezden yapılır. Tadı un helvasına benzeyen ve un helvasını sevenler, bu tarifi daha çok sevecektir. Üzerini ister cevizle ister fındıkla süsleyebilirsiniz. İçerisine dilerseniz ceviz ve fındık parçaları da ekleyebilirsiniz. Koyu ve çikolatalı muhallebi gibi görünen bu tatlıyı, çocuklarınıza yedirebilirsiniz.

ASİDE TATLISI

ASİDE TATLISI TARİFİ

Gerekli malzemeler: 2 yemek kaşığı tereyağı, 3 yemek kaşığı un, 1 su bardağı pekmez, 2 su bardağı su

Üzeri için:Ceviz

Yapılışı:Aside tatlısında dilediğiniz tatlı türünde pekmez kullanabilirsiniz. Eğer pekmez yeterince tatlı değilse içerisinde 2 yemek kaşığı şeker ekleyebilirsiniz.

Pekmez ile suyu bir kapta çırpın. Ardından tavada yağı eritin ve unu ilave edip kavurun. Kavurduğunuz hamura pekmezli suyu ilave edip, karıştırmaya devam edin. Koyu kıvama geldiğinde servis tabağına alın ve üzerini cevizle süsleyin. Aside tatlısını ılık veya soğuk şekilde tüketebilirsiniz. Afiyet olsun.

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