Haberler » Gündem » Haber

MasterChef yemekleri: Çılbır tarifi! Çılbır nasıl yapılır? En güzel çılbır tarifi

Evinizde bir MasterChef olabilir, misafirlerinize ve ailenize lezzetli anlar yaşatabilirsiniz. Bunun için MasterChef tariflerinden çılbırı deneyebilirsiniz. En güzel çılbır tarifi! Çılbır nasıl yapılır? Çılbır nedir?

01.10.2019 10:29MasterChef yemekleri: Çılbır tarifi! Çılbır nasıl yapılır? En güzel çılbır tarifi

MasterChef tarifleriyle evinizde harikalar yaratabilir, sevdiklerinizi şaşırtabilirsiniz. Çılbır tarifi, en güzel çılbır tarifi, MasterChef çılbır tarifi…

ÇILBIR NEDİR?

Çılbır, çiğ yumurtanın kaynayan suya kırılıp pişirilmesiyle hazırlanan bir tür yemektir. Üzerine sarımsaklı yoğurt ve kızdırılmış tereyağlı-pul biberli sos dökülerek servis edilir.

ÇILBIR TARİFİ (4 kişilik)

Gerekli malzemeler

6 adet yumurta

Tuz

Kırmızıbiber

Sarımsak

Yoğurt

Tereyağı

Çılbır

Yapılışı

Geniş bir tencereye üç parmak yüksekliğinde su doldurup kaynatın. 6 yumurtayı birer birer kepçenin içine kırın. Dağılmamalarına dikkat ederek kaynayan suya aktarın. 2-3 dakika sonra pişen yumurtaları kevgirle sudan alıp servis tabağına yerleştirin. Üzerine sarımsaklı yoğurt ve tereyağında kızdırılmış kırmızıbiber gezdirip servis yapın. Afiyet olsun

MasterChef yemekleri: Etli ekmek tarifiMasterChef yemekleri: Etli ekmek tarifi

MasterChef yemekleri: Etli ekmek tarifiMasterChef yemekleri: Etli ekmek tarifi

MasterChef yemekleri: Aside tatlısı tarifi! Aside tatlısı nasıl yapılır? Aside tatlısı nedir?MasterChef yemekleri: Aside tatlısı tarifi! Aside tatlısı nasıl yapılır? Aside tatlısı nedir?


Gündem, Yemek Tarifi, Güncel

YORUMLAR
Son Dakika Gündem Haberleri
13:58 Miss Turkey 2019 ne zaman, hangi kanalda? İşte Miss Turkey 2019 finalistleri
12:18 Hayatını kaybeden Yeşilçam oyuncusu Abdi Algül kimdir?
12:07 Ek kontenjan yurt başvuru sonuçları ne zaman belli olacak? 2019 yurt başvuru sonuçları sorgula!
11:42 E-okul VBS giriş ile devamsızlık sorgulama nasıl yapılır?
11:15 1 Ekim Uluslararası Kahve Günü! Dünya Kahve Günü nedir?
10:43 Tottenham - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz izle!
10:30 Reyting sonuçları 30 Eylül Pazartesi: Çukur, Yasak Elma, Zalim İstanbul, Canevim ve Vuslat! Reyting savaşını kim kazandı?