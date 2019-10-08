Masterchefler ile çok özel

İki özel insanla çalışmanın kendisi için çok önemli olduğunu belirten Zanna, " Kamera önünde ve arkasında çok egˆlendigˆim ve mutlu hissettigˆim s¸ahane bir ekiple aile oldum"diyerek röportajına başlıyor.

Mehmet Yalçınkaya: " Öyle göründügˆü gibi devamlı bagˆırıp çagˆıran bir adam degˆilim"

Danilo Zanna'nın sorularını yanıtlayan ünlü şefler kendileri ile ilgili bilinmeyenleri anlattı. "İs¸ hayatının verdigˆi bir stres var ve ekranda daha stresli oluyorum. Günlük hayatta da normal bir insan gibiyim aslında. Öyle göründügˆü gibi devamlı bagˆırıp çagˆıran bir adam degˆilim yani" diyen Mehmet Yalçınkaya, gittiği restoranların önce özelliklerine daha sonra konseptine baktığını söylüyor.

Somer Sivrioğlu: " Normalde daha sinirliyim aslında"

Normalde daha sinirli biri olduğunu belirten ünlü şef Somer Sivrioğlu, "Ekranda beni izleyen personelim "Şef sen neden bu kadar sakinsin? Normalde biz yapsak daha çok tepki verirsin diyorlar" Bir restorana gittiğinde o restoranın imza yemeğini sipariş ettiğini belirten Sivrioğlu, "Bir restorana ikinci ve üçüncü kez gidiyorsam denemediğim lezzetleri denerim" dedi.