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MasterClass'ta kazanan kim oldu? MasterClass'ın kazananı ne ödül alacak?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye programında MasterClass'ta kazanan kim oldu ve MasterClass'ın kazananı ne ödül alacak soruları geceye damga vurdu.

03.10.2019 09:50

MasterChef programını izleyenler MasterClass'ta kazanan kim oldu veMasterClass'ın kazananı ne ödül alacak konularını merak etti. İşte MasterClass'ta kazanan kim oldu ve MasterClass'ın kazananı ne ödül alacak sorularının cevapları…

MASTERCLASS'TA KAZANAN KİM OLDU?

Şef Sedat Yaman'ın pastasına en yakın pastayı yaparak ödülü kazanan isim belli oldu. MasterClass'ta kazanan isim "Alican" oldu.

MASTERCLASS'IN KAZANANI NE ÖDÜL ALACAK?

MasterChef'te oynanan ödül oyununu kazanan kırmızı takımın aldığı MasterClass eğitiminde Sedat Şef'in pastasına en yakın pastayı yapan yarışmacı Şef Sedat Yaman'dan pasta bir günlük pasta eğitimi alacak.

MasterClass'ta kazanan kim oldu? MasterClass'ın kazananı ne ödül alacak?

Şef, Gündem, Güncel

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