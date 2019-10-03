MasterClass'ta kazanan kim oldu? MasterClass'ın kazananı ne ödül alacak?

MasterChef programını izleyenler MasterClass'ta kazanan kim oldu veMasterClass'ın kazananı ne ödül alacak konularını merak etti. İşte MasterClass'ta kazanan kim oldu ve MasterClass'ın kazananı ne ödül alacak sorularının cevapları…

MASTERCLASS'TA KAZANAN KİM OLDU?

Şef Sedat Yaman'ın pastasına en yakın pastayı yaparak ödülü kazanan isim belli oldu. MasterClass'ta kazanan isim "Alican" oldu.

MASTERCLASS'IN KAZANANI NE ÖDÜL ALACAK?

MasterChef'te oynanan ödül oyununu kazanan kırmızı takımın aldığı MasterClass eğitiminde Sedat Şef'in pastasına en yakın pastayı yapan yarışmacı Şef Sedat Yaman'dan pasta bir günlük pasta eğitimi alacak.