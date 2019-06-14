14.06.2019 13:20
Haberler»Spor » Haber

Masterlar dostluk maçında karşılaştı

Masterlar dostluk maçında karşılaştı

Alanya ve Manavgat Masterlar Futbol Takımı, dostluk maçında karşı karşıya geldi.

Alanya ve Manavgat Masterlar Futbol Takımı, dostluk maçında karşı karşıya geldi.

Alanya Masterlar Futbol Takımı ve Manavgat Masterlar Futbol Takımı, dostluk maçında karşılaştı. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde oynanan maçı Alanya Masterlar Futbol Takımı 5-0 kazandı. Alanya Masterlar Futbol Takımı'nda Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu da forma giyerek takımının bir golüne imza attı. İki takım oyuncuları birlikte hatıra fotoğrafı çektirerek bir sonraki maçı Manavgat'ta yapmak için sözleşti. - ANTALYA
Kaynak: İHA
Futbol, Manavgat, Alanya, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
14:40 Yapı Kredi 75. Yıl sergileri "Nâzım Nikmet'in ellerinin izinde" ile devam ediyor
14:40 Efsane dizi Kanıt'ın yönetmeni ve senaristinden yepyeni bir polisiye macera
14:40 Hayvan barınağında yangın çıktı
14:40 Taşköprü Belediyesi atık pil kampanyası sona erdi
14:39 Okullarda karne heyecanı
14:39 İmam Hatip Okulu'ndan tablet hediyeli tatil
14:39 Terör örgütü çiftçileri hedef aldı
14:39 Uşak'ta karne heyecanı
14:39 DHA DIŞ - Şehit Büyükelçi Taha Carım için Vatikan Büyükelçiliği'nde anma töreni
14:39 Toyota, çevre ve trafik güvenliği konularında öğrencileri bilinçlendiriyor
14:39 Sosyal medyadan FETÖ propagandasına gözaltı
14:39 İsviçre'de kadınlar 28 yıl sonra yeniden eşitlik talebiyle sokaklarda
14:38 Ahlat'ta karne dağıtım töreni
14:38 Denizli'de 190 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı