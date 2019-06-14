Masterlar dostluk maçında karşılaştı

Alanya
ve Manavgat
Masterlar Futbol
Takımı, dostluk maçında karşı karşıya geldi.
Alanya Masterlar Futbol Takımı ve Manavgat Masterlar Futbol Takımı, dostluk maçında karşılaştı. Alanyaspor Cengiz Aydoğan
Tesisleri'nde oynanan maçı Alanya Masterlar Futbol Takımı 5-0 kazandı. Alanya Masterlar Futbol Takımı'nda Aytemiz Alanyaspor
Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu
da forma giyerek takımının bir golüne imza attı. İki takım oyuncuları birlikte hatıra fotoğrafı çektirerek bir sonraki maçı Manavgat'ta yapmak için sözleşti. - ANTALYA