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Masterler Türkiye Atletizm Şampiyonasında derece alan sporculara tebrik

Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, Eskişehir'de düzenlenen Masterler Türkiye Atletizm Şampiyonasında derece alan sporcuları makamında kabul ederek tebrik etti.

10.09.2019 13:03 Masterler Türkiye Atletizm Şampiyonasında derece alan sporculara tebrik
Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, Eskişehir'de düzenlenen Masterler Türkiye Atletizm Şampiyonasında derece alan sporcuları makamında kabul ederek tebrik etti.

Eskişehir'de düzenlenen ve 2 gün süren Masterler Türkiye Atletizm Şampiyonasında Bilecik'i başarı ile temsil eden sporcular ilçeye döndü. Söğütlü sporculardan 5 bin metre yürüyüş kategorisinde Zeki Özdoğan Türkiye 3'üncüsü, 21 kilometre yarı maraton bayanlar kategorisinde Seda Özdoğan Türkiye 8'incisi, Söğüt Belediyesi Yaz Spor Okullarında eğitim alan Nisa Özdoğan, Nisa Kavmuk, Sevim Naz Özkan, Zeynep Betül Kandemir, İclal Özyılmaz, Miraç Kutun ve Berna Çimen Minikler Maraton Koşusunda ilk 10'da yer aldılar.

Başarılı sporcuları makamında kabul eden Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, Söğüt'e bu gururu yaşatan sporculara tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - BİLECİK

Eskişehir, Türkiye, Söğüt, Spor

Kaynak: İHA

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