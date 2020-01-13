Masters’ın ilk gününde iki favori birden elendi

2020 Snooker Masters, dün oynanan iki karşılaşmayla start aldı. Gündüz seansındaki maçta son Birleşik Krallık şampiyonu Çinli oyuncu Ding Junhui’nin rakibi Joe Perry’ydi. İkinci maçta ise üç kez Masters şampiyonu Mark Selby, turnuvaya Ronnie O’Sullivan’ın çekilmesi sayesinde katılan Ali Carter ile oynadı.



Junhui, Perry karşısında mutlak favori olarak görülüyordu. Zira son Birleşik Krallık Şampiyonası’nda mükemmel bir oyunla şampiyon olmuştu. Maça Joe Perry’nin aldığı frame ile başladık. İlk altı frame boyunca Perry öne geçti, Junhui onu takip etti ve skor 3-3’ geldi. Sonrasında ise performansını arttıran ve Junhui’yi maçın içine dahil etmeyen bir Perry izledik. 11 frame üzerinden oynanan karşılaşma, Perry’nin 6-3 üstünlüğü ile sona erdi.



Perry, son iki sezonda da turnuvaya katılamamıştı. Ancak oynadığı son Masters olan 2017 Masters’ta finale dek yükselmişti.



Günün ikinci maçında geçtiğimiz sezona göre daha iyi bir form durumuna sahip olan, üç kez Masters ve üç kez dünya şampiyonu Mark Selby de turnuvaya veda etti. Selby, Carter karşısında maça pek iyi bir giriş yapamadı. Seans arasında 3-1 geride giden oyuncu, sonrasında üç frame üst üste kazandı ve 4-3 öne geçti. Ancak Carter, o noktadan itibaren üç frame’i de aldı ve maçı 6-4 kazanarak turnuvanın ilk gününde ikinci sürprize imza attı.



Bugün iki ilk tur maçı daha oynanacak. Gündüz seansında, 16:00’da Neil Robertson ile Stephen Maguire; akşam seansında ise 22:00’de Mark Allen ile David Gilbert karşılaşacak. İki maç da Eurosport ekranlarından canlı yayınlanacak.

Kaynak: EuroSport.com