Masters Of The Universe Filmi

1987'de yapılan ilk Evrenin Hakimi (Master of Universe) film
inden farklı olarak 90'lı yıllarda televizyon ekranında seyrettiğimiz He-Man efsanesi yeniden beyaz perdede... Sony Pictures'ın yapımcılığını üstlendiği yeni nesil He-Man film
inin yönetmenliğini Aaron ve Adam Nee ikilisi üstleniyor. Senaryoda ise David S. Goyer'in imzası bulunurken He-Man karakterine Noah Centineo hayat veriyor.Yönetmen:
Aaron Nee, Adam NeeSenaryo:
David S. Goyer, Matt Holloway, Art Marcum, Christopher L. YostOyuncular:
Noah CentineoFilmin Türü:
AksiyonOrijinal Adı:
Masters of the UniverseYapımcı Firma:
Sony PicturesYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma:
Warner Bros TurkeyVizyon Tarihi:
05.03.2021Masters of the Universe Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.