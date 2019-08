Masters Of The Universe Filmi

Masters of the Universe Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

1987'de yapılan ilk Evrenin Hakimi (Master of Universe) film inden farklı olarak 90'lı yıllarda televizyon ekranında seyrettiğimiz He-Man efsanesi yeniden beyaz perdede... Sony Pictures'ın yapımcılığını üstlendiği yeni nesil He-Man film inin yönetmenliğini Aaron ve Adam Nee ikilisi üstleniyor. Senaryoda ise David S. Goyer'in imzası bulunurken He-Man karakterine Noah Centineo hayat veriyor.Aaron Nee, Adam NeeDavid S. Goyer, Matt Holloway, Art Marcum, Christopher L. YostNoah CentineoAksiyonMasters of the UniverseSony Pictures2019ABDİngilizceWarner Bros Turkey05.03.2021