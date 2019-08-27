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Masters Of The Universe Filmi

Masters of the Universe filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Masters of the Universe filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

27.08.2019 11:53 Masters Of The Universe Filmi
1987'de yapılan ilk Evrenin Hakimi (Master of Universe) filminden farklı olarak 90'lı yıllarda televizyon ekranında seyrettiğimiz He-Man efsanesi yeniden beyaz perdede...

Sony Pictures'ın yapımcılığını üstlendiği yeni nesil He-Man filminin yönetmenliğini Aaron ve Adam Nee ikilisi üstleniyor. Senaryoda ise David S. Goyer'in imzası bulunurken He-Man karakterine Noah Centineo hayat veriyor.


Yönetmen: Aaron Nee, Adam Nee
Senaryo: David S. Goyer, Matt Holloway, Art Marcum, Christopher L. Yost
Oyuncular: Noah Centineo
Filmin Türü: Aksiyon
Orijinal Adı: Masters of the Universe
Yapımcı Firma: Sony Pictures
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: Warner Bros Turkey
Vizyon Tarihi: 05.03.2021

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Sony Pictures, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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