Masters’ta şampiyon Stuart Binhgam!

Snooker’da son yılların en ilginç Masters’larından birini geride bıraktık. Ronnie O’Sullivan’ın kişisel nedenlerle katılmadığı; diğer seribaşlarının birçoğunun da ilk turda elendiği turnuvada sürpriz bir şampiyonun çıkacağı neredeyse kesinleşmişti.



Final maçı, birçoklarına göre Masters turnuvalarında son yılların en üdşük profilli finaliydi. Turnuvaya seri başı olarak katılmayan Stuart Bingham’ın rakibi, O’Sullivan katılmadığı için turnuvaya dahil olabilen Ali Carter’dı. Her iki oyuncu da kariyerinin ilk Masters finaline çıktı.



İlk seans sonucunda 5-3 öne geçen Bingham, skordaki üstünlüğünü ikinci seansta da korudu ve kariyerinin ikinci Üçlü Taç turnuvasını kazandı. 2015’te Dünya Şampiyonası’nda şampiyon olan Bingham’ın önünde kariyer Üçlü Taç’ını tamamlamak için artık tek eksik Birleşik Krallık Şampiyonası.



Ali Carter ise kariyerinin üçüncü büyük turnuva finalinden de boynu bükük ayrıldı. 2008’de ve 2012’de Dünya Şampiyonası finali oynayan Carter, o finallerin ardından bu sefer Masters finalinde kaybetti ve yine bir büyük turnuva zaferi yaşayamadı.

Kaynak: EuroSport.com