Haberler » Güncel » 'Masum insanlara nasıl acımadan kıydıklarını görmüş olduk'

"Masum insanlara nasıl acımadan kıydıklarını görmüş olduk"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın en kısa zamanda zaferle sonuçlanmasını diledi.

11.10.2019 10:50
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın en kısa zamanda zaferle sonuçlanmasını diledi.
Erbaş, Muğla'daki programı kapsamında Vali Esengül Civelek'i makamında ziyaret etti.
Burada konuşan Erbaş, "Sınır ötesinde Barış Pınarı Harekatı uhdesinde mücadele eden Mehmetçiğimize, şanlı ordumuza zafer diliyorum. Rabb'im yardımcıları olsun. Şehit olan bir askerimiz ve vatandaşlarımız var. Onlara da rahmet diliyorum. Terör örgütlerinin masum insanlara nasıl acımadan kıydıklarını bu şekilde görmüş olduk. Zaten öteden beri hep bunu yapıyorlardı." dedi.
Harekatın en kısa zamanda zaferle tamamlanmasını dileyen Erbaş, "İnşallah terör örgütlerinin sonu gelir. Millet olarak bunun mücadelesi içerisindeyiz." ifadesini kullandı.

Barış Pınarı Harekatı, Masum, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:34 Milli Savunma Bakanı Akar ve komuta kademesi, Bakanlıktaki toplantıda Barış Pınarı Harekatı'nda...
12:34 Hopa'da yetenek fuarı açıldı
12:34 - Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Bakü'de şehitlikleri ziyaret etti- Bakan Selçuk, Azerbaycanlı...
12:34 İstanbul'da orman yakanlara operasyon; 3 gözaltı
12:29 SUBÜ ile Toyota eğitim ve Ar-Ge'de anlaştı
12:34 Çalarak sattıkları otomobilleri,  gps'le bulup yeniden çalmışlar
12:33 Son dakika: Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı
11.10.2019 12:36:19