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"Matematik" duraklarda sevdirilecek

Ordu'da, duraklara asılan eğlenceli ve eğitici afişlerle matematiğin öğretilip sevdirilmesi amaçlanıyor.

28.11.2019 22:55 | Son Güncelleme: 28.11.2019 22:58
'da, duraklara asılan eğlenceli ve eğitici afişlerle matematiğin öğretilip sevdirilmesi amaçlanıyor.
ilçesindeki 75. Yıl Cumhuriyet Ortaokulunun, e-twinning kapsamında yürüttüğü "Durakta Matematik Projesi"nin açılışı gerçekleştirildi.
Proje çerçevesinde Büyükşehir Belediyesinin de desteğiyle kentteki 48 durağa afiş asıldı.
Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir dolmuş durağında, projenin açılış kurdelesi kesildi.
Etkinliğe, Altınordu Milli Eğitim Müdürü Onur Bekyürek, okul müdürü Birsan Ürey ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Okulun matematik öğretmeni proje sorumlusu Funda Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, amaçlarının, matematiği 7'den 70'e herkese sevdirmek olduğunu söyledi.
Bunu yaparken de karikatürlerle, eğlenceli çizim ve resimlerle duraklara afişleri astıklarını anlatan Şahin, "Herkesin dikkatini çekeceğini ve buradan bir şeyler öğreneceğini düşünüyoruz. Hem eğlendirecek hem de yüzlerde bir gülümseme oluşturacak. Çünkü matematik genel anlamda toplumumuzda korkulan ve endişe duyulan bir derstir. Olumsuz ön yargılar vardı. Biz de bu olumsuz ön yargıları yıkmak istiyoruz." dedi.
Şahin, öğrencilerin bu projede aktif olarak yer aldığını dile getirerek, "Bu bizim birinci aşamamız. Şu anda hem bu çizimleri örnek alarak hem de kendi yaratıcılıklarını da ortaya koyarak ikinci aşamada öğrenci çizimlerine yer vereceğiz. Şu anda okulda bununla ilgili çalışma yapıyoruz. Ortaya çok güzel çizimler çıktı. İnşallah yakın zamanda duraklarımızda öğrencilerimizin çizimleriyle de yer alacağız." diye konuştu.

Bahçelievler Mahallesi, Altınordu, Ordu, Güncel

Kaynak: AA


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