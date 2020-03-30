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Matematik liginde dünya birincisi oldular

Uluslararası Matematik Ligi'nin (International Mathematics League) kazananları belli oldu.

30.03.2020 14:59 | Son Güncelleme: 30.03.2020 14:59
Matematik liginde dünya birincisi oldular

Uluslararası Matematik Ligi'nin (International Mathematics League) kazananları belli oldu. 19 ülkeden binden fazla okulun katıldığı yarışmada Türk öğrenciler, 141 puanla dünya birincisi oldu.

ABD, Kanada , Çin, Brezilya başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde uygulanan Uluslararası Matematik Ligi (International Mathematics League) sonuçlandı. Gökkuşağı Koleji öğrencileri, 7'nci sınıflar kategorisinde takım olarak 141 puan alarak dünya birincisi, 6'ncı sınıflar kategorisinde 125 puan alarak dünya dördüncüsü oldu. Bireysel değerlendirmede ise 7'nci sınıf öğrencileri Kumsal Su Demiray dünya sıralamasında 1'inci, Hüseyin Furkan Şahin 2'nci, Onur Başaran 3'üncü oldu.

Yarışmanın amacı hakkında bilgi veren kolejin yönetim kurulu başkanı Abdülkadir Gayretli, "Uluslararası Matematik Ligi, öğrencilerin akademik yönelimli bir etkinliğe katılma ve matematik başarısını tanıma konusunda eğitim açısından zenginleştirici bir fırsat veriyor. Öğrencilerimizin sahip oldukları temel bilgi ve yeteneklerini kullanarak üst düzey becerilerini ortaya çıkarmak ve bu dersleri günlük hayatla ilişkilendirerek hayatlarının bir parçası haline getirmelerini hedefliyoruz. Sene başında her sınıf seviyesinden belirlenen matematik olimpiyat takımlarıyla yıl içerisinde yoğun bir çalışma yaparak, katıldığımız olimpiyat yarışmalarında madalyalar ve uluslararası sertifikalar kazanmaya devam ediyoruz" dedi.

Öğrencilerin hafta içi düzenli olarak ekstra matematik olimpiyat dersleri ile yarışmalara hazırlandığını ifade eden Gayretli, "Ulusal ve uluslararası yarışmalarda kazandığımız madalyalar ve dereceler bizim için bir gurur kaynağı olmasının yanında, önümüzdeki yıllarda gelecek başarıların da bir göstergesi. Öğrencilerimizi tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz. Emek veren öğretmenlerimize ve desteklerini esirgemeyen idarecilerimize de teşekkür ediyoruz" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Güncel
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