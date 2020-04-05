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Matematik öğretmeni, öğrencilerine online ulaşıyor

Kayseri'de görev yapan 13 yıllık matematik öğretmeni Mustafa Karakaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle okula gidemeyen öğrencilerine evinden online ders veriyor.

05.04.2020 14:19 | Son Güncelleme: 05.04.2020 14:21
Kayseri 'de görev yapan 13 yıllık matematik öğretmeni Mustafa Karakaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle okula gidemeyen öğrencilerine evinden online ders veriyor.
Kadir Has Ortaokulu'nda matematik öğretmeni olan Karakaya, koronavirüs tedbirleri kapsamında ayrı kaldığı öğrencilerine, internet üzerinden kullandığı bir uygulamayla ulaşıyor.
Evlerinde TRT-EBA TV ve "eba.gov.tr" üzerinden başlayan dersleri takip eden öğrencilerine kendisi de katkı sağlamak isteyen Karakaya, online olarak hem müfredattaki konuları anlatıyor hem de geçmişte işledikleri konulardan soru çözüyor.
Karakaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerine elinden gelen yardımı yapmaya çalıştığını ve bu kapsamda yaklaşık 90 öğrenciye online ulaştığını söyledi.
Öğrencilerin derslerden geri kalmamasının önemli olduğunu vurgulayan Karakaya, şunları kaydetti:
"Milli Eğitim Bakanlığımız EBA TV üzerinden çalışmalarını yürütüyor. Onlara destek olma açısından öğrencilerimize daha fazla ne katabiliriz düşüncesiyle bir araştırma gayretine girdim. Toplu görüşmeler yapabileceğim programları araştırıp bilgiler edindim. Bu araştırmalar sonucu veliler ile görüşüp internet üzerinden canlı eğitim yapmaya başladım. Bu şekilde velilerimizin kaygılarını ve ihtiyaçlarını Bakanlığımızla beraber bir personel olarak gidermeye çalışıyorum.
Dersleri haftada 2 defa olmak üzere her oturumda 2 saat olarak toplam 4 saat yapıyorum. Hafta içi normal yıllık planımızda kaldığımız yerden sürdürüyoruz. Hafta sonu ise geçmişe dönük sorularla tekrarımızı yapıyoruz. Bu şekilde öğrencilerimizle buluşuyoruz. Bu bizim için tatil değil sadece izolasyon süreci. Bu süreçte çalışmalarımıza evimizde devam ediyoruz."
6. sınıf öğrencisi Nazlı Doğan da uygulamanın faydalı olduğunu belirterek, "Öğretmenimiz bize internet üzerinden ders anlatıyor. Biz de buradan alıştırmalar yaparak kendimizi geliştiriyoruz. Öğretmenimiz gerçekten bize emek veriyor." dedi.
Öğrencilerden Selim Yalavuz ise online ders işleyerek konu anlatımı ve soru çözümü yaptıklarını anlatarak, öğretmenlerinin yaptığı uygulamadan çok memnun olduklarını dile getirdi. Matematik öğretmeni, öğrencilerine online ulaşıyor

Kaynak: AA

Etiketler: Mustafa Karakaya, Karakaya, Kayseri, Güncel

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Matematik öğretmeni, öğrencilerine online ulaşıyor
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