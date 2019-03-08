Matematikten 95 Üstü Puan Alamayan Çocuğunu Darp Edip, Terk Etti

– Çin'de bir kadın sınavdan en az 95 almadığı için 12 yaşındaki oğlunu dövdükten sonra otoyolda terk etti. Polis, kadına ulaştı ancak kadının cevabı: "Artık onu istemiyorum, çocukla ne isterseniz yapın" oldu.

Olay, Çin'in Henan eyaletinde Luoyang şehrinde meydana geldi. Yerel medyada yer alan haberlere göre, Çin'de bir kadın, matematik sınavında 95 alamayan oğlunu otoyolda araçtan indirip darp ettikten sonra terk etti. Durumu fark edenler hemen polisi aradı. Olay yerine gelen polis, aracın plakasından kadının kimliğini tespit ettikten sonra kadını aradığı. Kadının polislere yanıtı ise polisleri de şaşkına çevirdi: "Artık ona istemiyorum, çocukla ne isterseniz yapın. İsterseniz bana ceza da kesebilirsiniz."

Polis, çocuğun, annesinin beklediği gibi matematik sınavından 95 üstü değil 81 puan aldığı için darp edilip, terk edildiğini; çocuğun amcasına teslim edildiğini söyledi.

Kaynak: DHA